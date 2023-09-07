استكشاف عالم الضفادع الرائع

جلب اللقاء الأخير مع أنثى الضفدع التي تستلقي تحت أشعة الشمس لحظة من البهجة والفضول. يبدو أن الضفدع، بلونه البرتقالي والبني وعلاماته الداكنة غير المنتظمة، يستمتع بدفء الشمس في يوم صيفي بارد. أثناء مراقبتها، اتضح أنها أنثى بالغة، كما يتضح من حجمها ومحيطها وحلقها الأصفر الشاحب. عندما تساءلت عن عمرها، علمت أن الضفادع يمكن أن تعيش لفترة طويلة، مع بقاء بعض الأفراد على قيد الحياة حتى العقد الثاني من عمرهم.

لتحديد عمر الضفدع، إحدى الطرق هي حساب حلقات النمو السنوية في عظام أصابع قدميه. ومع ذلك، لم يكن هذا الضفدع حريصًا على التعامل معه، فهو مخلوقات خاصة بطبيعته. تمتلك الضفادع أيضًا غددًا نكفية خلف رؤوسها، والتي تفرز مواد سامة لردع الحيوانات المفترسة المحتملة.

عند الغسق والفجر، تصبح الضفادع أكثر نشاطًا ويمكن رؤيتها وهي تصطاد البعوض والرخويات والعناكب والقواقع. تعتبر هذه المخلوقات الليلية حليفًا أساسيًا للبستانيين، لأنها تساعد في السيطرة على أعداد الآفات. تمارس الضفادع أيضًا سلوكيات إنجابية، حيث تكون الإناث أكبر من الذكور خلال موسم التزاوج. يفقس البيض الذي يضعونه في شراغيف صغيرة تنمو في النهاية إلى ضفادع كاملة التكوين.

بينما يمكن العثور على الضفدع الأمريكي في بيئات مختلفة، مثل الغابات والأراضي الرطبة وحتى الساحات الخلفية، تواجه البرمائيات في جميع أنحاء العالم تحديات عديدة. يساهم تغير المناخ وفقدان الموائل والتلوث في انخفاض أعداد البرمائيات. وبالتالي، من الضروري تقدير هذه المخلوقات الرائعة وحمايتها بينما تستمر في إبهارنا وإبهارنا بوجودها القديم على الأرض.

المصادر: ملاحظة شخصية