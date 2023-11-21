أرض بونت الأسطورية: تتبع التجارة المصرية القديمة مع البابون

كان المصريون القدماء مفتونين بقردة البابون، وغالبًا ما كانوا يربطونهم بالآلهة بابي وتحوت. تم الاحتفاظ بهذه القرود في الأسر، وتم إزالة قواطعها الحادة لتقليل الخطر الذي تشكله. علاوة على ذلك، كان يتم تحنيط قرود البابون عادة كقرابين للآلهة، على الرغم من عدم وجودها في الحيوانات الطبيعية في مصر. ظل مصدر قردة البابون هذه لغزا، حيث تنبع حكايات أصولها من أرض بونت الأسطورية.

وفي دراسة حديثة، استخدم العلماء تحليل الحمض النووي لتسليط الضوء على طرق التجارة التي استخدمها المصريون القدماء للحصول على قردة البابون. نجح البحث، الذي قادته عالمة الوراثة جيزيلا كوب من جامعة كونستانز بألمانيا، في استخراج الحمض النووي من قرد البابون المحنط الذي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 800 قبل الميلاد و540 قبل الميلاد. ومن خلال مقارنة هذا الحمض النووي مع قردة البابون من مناطق معروفة، قرر الباحثون أن نشأت هذه القرود من إريتريا الساحلية الحديثة.

تشير السجلات التاريخية إلى موقع يسمى أدوليس الذي كان بمثابة مركز تجاري للتجار المصريين حوالي عام 300 قبل الميلاد، وكان يُعرف كمركز لتجارة الحيوانات الغريبة، مما يعزز أدلة التجارة بين قدماء المصريين وأرض بونت. تشير نتائج هذه الدراسة الجديدة إلى أن أدوليس وبونت ربما كانا نفس الشيء، مما يزيد من تعزيز العلاقة بين المنطقتين.

في حين أن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة حول طرق التجارة في مصر القديمة، إلا أن الباحثين يعترفون بأن هناك حاجة إلى مزيد من العينات والتحليل من أجل فهم شامل. وبما أن هذه الدراسة تمثل واحدة من أولى دراسات الحمض النووي القديمة على الرئيسيات غير البشرية، فإن الدراسات المستقبلية على الأنواع الأخرى لديها القدرة على كشف المزيد عن المجموعة المتنوعة من الواردات المصرية القديمة وتأثيرها على التنوع البيولوجي المحلي.

أسئلة مكررة:

س: لماذا قام المصريون القدماء بتحنيط قردة البابون؟

ج: قام المصريون القدماء بتحنيط قردة البابون لتقديمها قرابين للآلهة، وخاصة المرتبطة ببابي وتحوت.

س: من أين نشأ قرد البابون في مصر القديمة؟

ج: البابون لم يكن موجودا بشكل طبيعي في مصر. يشير تحليل الحمض النووي إلى أنه تم الاتجار بها من منطقة إريتريا الساحلية الحديثة.

س: ماذا تشير نتائج هذه الدراسة عن بلاد بونت؟

ج: تشير الدراسة إلى أن ميناء أدوليس التجاري المذكور في السجلات التاريخية ربما كان يقع في نفس منطقة أرض بونت الأسطورية.

س: هل هناك خطط لمزيد من البحث حول التجارة المصرية القديمة؟

ج: يعتزم فريق البحث إجراء المزيد من العينات والتحليل لجمع المزيد من البيانات حول أصول البابون وطرق التجارة. تمثل هذه الدراسة واحدة من أولى التحقيقات التي تستخدم تحليل الحمض النووي القديم على الرئيسيات غير البشرية.