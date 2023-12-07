بطاقة المبتدئين لعام 1914 من بيب روث تسجل أرقامًا قياسية جديدة في مزاد التذكارات

في مزاد حديث عبر الإنترنت، حققت بطاقة بيب روث الصاعدة في بالتيمور نيوز عام 1914 مبلغًا مذهلاً قدره 7.2 مليون دولار، بما في ذلك علاوة المشتري. يمثل هذا البيع إنجازًا كبيرًا في صناعة التذكارات الرياضية، مما يعزز إرث روث الدائم بعد أكثر من 75 عامًا من وفاته.

وفقًا لبريان دواير، رئيس شركة روبرت إدوارد للمزادات، فإن ندرة البطاقة ومصدرها يساهمان في قيمتها الهائلة. مع وجود 10 أمثلة معروفة فقط، تعتبر بطاقة اللاعب الصاعد بيب روث واحدة من أهم البطاقات في تاريخ لعبة البيسبول.

حطم هذا المزاد الأرقام القياسية السابقة، مما جعله أغلى عنصر تم بيعه على الإطلاق فيما يتعلق باللاعب الأسطوري. كما حققت أيضًا ثالث أعلى سعر تم دفعه على الإطلاق مقابل بطاقة رياضية، حيث اقتربت من ثاني أعلى رقم وهو 7.25 مليون دولار لبطاقة T206 Sweet Caporal Honus Wagner التي تم بيعها بالمزاد العلني في أغسطس 2022. ومع ذلك، فقد كانت أقل من الرقم القياسي الذي سجلته 1952 بطاقة Topps Mickey Mantle، التي بيعت بمبلغ 12.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

لا تكمن القيمة التاريخية لبطاقة بالتيمور نيوز الصاعدة لعام 1914 في مكانة بيب روث كرمز للبيسبول فحسب، بل أيضًا في ارتباطها بعصر مضى. كانت البطاقة جزءًا من مجموعة تحتوي على صور اللاعبين في المقدمة وجداول الفريق في الخلف. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن روث تم التقاطه في هذه المجموعة خلال سنواته الأولى مع فريق بوسطن ريد سوكس، حيث كان قد اكتسب شهرة بالفعل في سن التاسعة عشرة. ويعتقد أن البطاقات قد تم توزيعها كمدخل مجاني داخل صحيفة بالتيمور نيوز. .

قبل المزاد، كانت البطاقة معروضة في متحف ومسقط رأس بيب روث في بالتيمور منذ عام 1998. وشهد بيعها السابق في يونيو 2021 انتقالها إلى أحد هواة جمع التحف الخاص في فلوريدا مقابل 6 ملايين دولار.

كان هذا البيع بمثابة تتويج لمزادات روبرت إدوارد للمزادات في الخريف، والتي حققت أرقامًا قياسية. ومع إجمالي 93,151 عرضًا من عدد قياسي من المزايدين، حققت دار المزادات مبيعات تزيد عن 22.1 مليون دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا من التشغيل. يشير هذا الإقبال المثير للإعجاب إلى أن سوق المقتنيات الرياضية مستمر في الازدهار.