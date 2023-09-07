Avid Technology, Inc.: تمكين صناعة الإعلام والترفيه

Avid Technology, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا وتلعب دورًا حاسمًا في دفع صناعة الإعلام والترفيه إلى الأمام. تتخصص الشركة في تطوير وتسويق البرمجيات والحلول المتكاملة لإنشاء محتوى الفيديو والصوت وإدارته وتوزيعه. بفضل منصتها المفتوحة للوسائط الرقمية ومجموعة من الأدوات المبتكرة وحلول سير العمل، أصبحت Avid Technology شريكًا لا غنى عنه للعديد من المؤسسات العاملة في قطاع الإعلام والترفيه.

يتم استخدام الحلول الشاملة للشركة على نطاق واسع في مختلف قطاعات الصناعة، مثل مرافق الإنتاج وما بعد الإنتاج، واستوديوهات الأفلام، ومحطات التلفزيون (سواء الشبكة أو التابعة، المستقلة أو الكابلية)، واستوديوهات التسجيل، وأماكن الأداء الصوتي المباشر، والإعلانات الوكالات والمؤسسات الحكومية والتعليمية وإدارات اتصالات الشركات ومحترفين إبداعيين مستقلين في مجال الفيديو والصوت.

تشتمل حلول البرامج الإبداعية الخاصة بشركة Avid Technology على مجموعة رائعة من الأدوات، بما في ذلك Media Composer الشهير وPro Tools وSibelius. توفر هذه الأدوات، جنبًا إلى جنب مع Avid Link، للفنانين والمهنيين الإمكانات اللازمة لإضفاء الحيوية على رؤاهم الإبداعية بكفاءة.

علاوة على ذلك، فإن حلول برمجيات المؤسسات الخاصة بالشركة مبنية على منصة MediaCentral. توفر هذه الحلول مجموعة شاملة من التطبيقات والوحدات والخدمات التي تمكن المؤسسات من إدارة أصول الوسائط الخاصة بها بسلاسة وتبسيط سير العمل والتعاون بشكل فعال.

إن التزام Avid Technology بدفع حدود الابتكار قد جعل الشركة رائدة في صناعة الإعلام والترفيه. ومن خلال توفير أحدث البرامج والحلول، تواصل Avid Technology تمكين المحترفين والفنانين، وتمكينهم من تقديم محتوى استثنائي إلى الجماهير العالمية.

مصادر:

– شركة Avid Technology, Inc. (موقع الشركة)