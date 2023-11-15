اكتشف ألعاب الكلمات الممتعة والصعبة لهاتفك الذكي

هل تشعر بالملل وتبحث عن لعبة مسلية للعبها على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي؟ لا مزيد من البحث! نقدم لك لعبة كلمات جديدة تمامًا ستبقيك مدمنًا لساعات. مع GuessWord، يمكنك اختبار مهاراتك في المفردات أثناء الاستمتاع بوقتك.

في هذه اللعبة التي تسبب الإدمان، ستظهر لك سلسلة من الصور التي تمثل كلمة أو عبارة معينة. هدفك هو فك رموز الصورة وتخمين الكلمة الصحيحة. يصبح كل مستوى أكثر صعوبة بشكل تدريجي، مما يضمن أنك لن تشعر بالملل أبدًا.

أفضل جزء؟ يتوافق GuessWord مع كل من أجهزة iOS وAndroid، لذا يمكنك الاستمتاع به على النظام الأساسي المفضل لديك. سواء كنت تنتظر في الطابور، أو في استراحة الغداء، أو تسترخي ببساطة في المنزل، فهذه اللعبة هي الطريقة المثالية لتمضية الوقت.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني تنزيل GuessWord؟

ج: ما عليك سوى زيارة App Store أو Google Play Store على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي والبحث عن "GuessWord". اضغط على زر التنزيل، وستكون جاهزًا للعب في أي وقت من الأوقات.

س: هل لعبة GuessWord مجانية؟

ج: نعم، اللعبة مجانية للتحميل واللعب. ومع ذلك، قد تكون هناك عمليات شراء داخل التطبيق متاحة للحصول على ميزات إضافية أو لإزالة الإعلانات.