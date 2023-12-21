القبض على رجل بتهمة سرقة مستحضرات التجميل الراقية في متجر كالاباساس الراقي

تم القبض على رجل فيما يتعلق بعملية سرقة جريئة في متجر مستحضرات التجميل الفاخرة في كالاباساس. وفقًا للسلطات، وقع الحادث في متجر سيفورا في كالاباساس كومنز في 13 نوفمبر. وقد سرق المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، ما قيمته أكثر من 1,000 دولار من البضائع الفاخرة.

استهدف المشتبه به قسم العطور في المتجر، حيث أخفى بشكل سري عناصر متعددة من علامات تجارية مثل توم فورد وإيف سان لوران في قميصه من النوع الثقيل. وبعد نجاحه في الإفلات من الإجراءات الأمنية في المتجر، هرب من مكان الحادث في سيارة نيسان فضية اللون.

يسعى تطبيق القانون المحلي بنشاط للحصول على معلومات من الجمهور للمساعدة في تحقيقاتهم. يتم تشجيع أي شخص قد يكون قد شهد الحادث أو لديه معرفة بهوية المشتبه به على الاتصال بمحطة ماليبو لوست هيلز التابعة لإدارة شرطة لوس أنجلوس. يمكن أيضًا تقديم نصائح مجهولة المصدر من خلال L.A. Crime Stoppers.

تسلط السرقة الضوء على القضية المستمرة المتمثلة في جرائم البيع بالتجزئة، حيث يتم استهداف البضائع ذات القيمة العالية في كثير من الأحيان. ويواصل تجار التجزئة تنفيذ التدابير الأمنية لمكافحة السرقة، ولكن هذه الحوادث بمثابة تذكير بالحاجة إلى اليقظة والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون والشركات لضمان سلامة العملاء وسلامة عمليات البيع بالتجزئة.