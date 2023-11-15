تم الكشف عن هجرات الطيور المبكرة في مسارات الطيور الأسترالية القديمة

حققت ميليسا لوري من جامعة موناش الأسترالية اكتشافًا رائعًا في عام 2020. وتقدم المسارات المتحجرة الموجودة في جنوب أستراليا دليلاً على هجرة الطيور المبكرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 مليون سنة. وتكشف هذه الآثار، الموصوفة في دراسة حديثة نشرت في PLOS One، عن وجود طيور ما قبل التاريخ، مما يجعلها أقدم آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها على الإطلاق في أستراليا.

إن التمييز بين آثار الطيور وتلك التي خلفتها الديناصورات الصغيرة غير الطيرية ليس بالمهمة السهلة. فالطيور، بعد كل شيء، هي ديناصورات وعادةً ما يكون لها آثار أقدام بأربعة أصابع، تمامًا مثل أقاربها من الديناصورات. ومع ذلك، هناك بعض الخصائص التي تساعد الباحثين على التمييز بين الاثنين. وآثار الطيور الموجودة في أستراليا تستوفي هذه المعايير، حيث توجد آثار أقدام صغيرة ورفيعة وثلاثية الأصابع تتجاوز التسعين درجة.

ما يجعل هذه المسارات أكثر إثارة للاهتمام هو موقعها. وفي الوقت الذي تم فيه صنع آثار الأقدام، كانت أستراليا تقع في الجنوب وتتصل بالقارة القطبية الجنوبية. كانت البيئة القطبية باردة ومظلمة طوال معظم أيام العام، ومع ذلك تظهر الآثار أن أنواعًا مختلفة من الطيور زارت المنطقة بشكل متكرر. ويعتقد الباحثون أن الطيور كانت تنجذب على الأرجح إلى السهول الفيضية للنهر خلال فصول الصيف القطبية عندما تكثر الحشرات واللافقاريات.

على غرار الطيور المهاجرة الحديثة، من المحتمل أن هذه الطيور الطباشيرية كانت تسافر بحثًا عن الطعام. تحتوي الصخور أيضًا على جحور أنشأتها كائنات صغيرة تعيش على طول الشاطئ، مما يدعم فكرة أن الطيور زارتها خلال موسم وفرة الموارد.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد الهجرات الموسمية لهذه الطيور القديمة، فإن النتائج الحالية مقنعة. إن حقيقة أن هذه المسارات الأحفورية تسبق أي حفريات طيور أخرى تم العثور عليها في أستراليا أو القارة القطبية الجنوبية القديمة أمر مهم. توفر هذه المسارات رؤى قيمة حول كيفية تمكن الطيور من الازدهار في البيئات القطبية خلال عصر الديناصورات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية آثار الطيور المتحجرة الموجودة في جنوب أستراليا؟

ج: هذه الآثار هي أقدم آثار أقدام الطيور التي تم اكتشافها على الإطلاق في أستراليا وتوفر نظرة ثاقبة لهجرات الطيور المبكرة.

س: كيف تمكن الباحثون من التمييز بين آثار الطيور وآثار الديناصورات غير الطيور؟

ج: مسارات الطيور عادة ما تكون أصغر وأرق ولها ثلاثة أصابع تحمل الوزن وتشكل زوايا واسعة تزيد عن التسعين درجة.

س: لماذا من المحتمل أن الطيور القديمة كانت تزور المنطقة؟

ج: من المحتمل أنها انجذبت إلى السهول الفيضية النهرية خلال فصول الصيف القطبية عندما تكثر الحشرات واللافقاريات.

س: ماذا يخبرنا هذا الاكتشاف عن الطيور في عصر الديناصورات؟

ج: يظهر أن الطيور كانت قادرة على العيش في البيئات القطبية خلال هذه الفترة الزمنية.