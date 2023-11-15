مسارات الطيور القديمة في أستراليا تتحدى توزيع الطيور المبكرة

كشفت دراسة حديثة أن الطيور المبكرة كانت قادرة على الازدهار في البيئات القطبية الجنوبية منذ 120 مليون سنة. يلقي هذا الاكتشاف، الذي نشره أنتوني مارتن من جامعة إيموري وفريقه في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح، الضوء على توزيع الطيور المبكرة ويقدم رؤى جديدة حول قدرتها على التكيف مع النظم البيئية المختلفة.

في الماضي، ناضل علماء الحفريات للعثور على أدلة على وجود الطيور المبكرة في القارات الجنوبية. ومع ذلك، اكتشف الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة سلسلة من آثار أقدام الطيور من العصر الطباشيري المبكر في تكوين وونثاجي في فيكتوريا، أستراليا. تُظهر آثار الأقدام الـ 27 هذه ميزات يمكن أن تعزى إلى الطيور وتشير إلى وجود أنواع مختلفة من الطيور، بما في ذلك بعض أكبر الأنواع المعروفة من العصر الطباشيري.

والأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو أن آثار الأقدام هذه توفر أقدم دليل معروف على وجود طيور تعيش في أستراليا وأجزاء أخرى من غندوانا القديمة. تمثل المسارات أيضًا أقدم دليل على ازدهار الطيور في البيئات القطبية القديمة. وهذا يتحدى الافتراضات السابقة حول توزيع الطيور المبكرة ويشير إلى أنها ربما كانت أكثر وفرة في المناطق الجنوبية مما كان يعتقد سابقا.

ويقترح الباحثون أن هذه الطيور ربما زارت المنطقة موسميًا، وربما كجزء من طريق الهجرة. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول كيفية انتشار الطيور المبكرة عبر مساحات أرضية ومناطق أحيائية مختلفة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف للكتل الأرضية في جوندوانا بحثًا عن حفريات إضافية للطيور المبكرة.

يقول المؤلفون: "نحن متحمسون للغاية لتوثيق أن مجموعة متنوعة من الطيور كانت تعيش في القطب الشمالي لأستراليا خلال العصر الطباشيري المبكر". "لكننا نأمل أيضًا أن يلهم اكتشافنا للحفريات الأثرية باحثين آخرين للبحث عن المزيد من آثار الطيور في العصر الطباشيري المبكر والعثور عليها في أماكن أخرى في نصف الكرة الجنوبي."

لا تعمل هذه الدراسة على توسيع فهمنا للتاريخ التطوري للطيور فحسب، بل تؤكد أيضًا على أهمية الحفريات الأثرية في الكشف عن معلومات مهمة حول النظم البيئية القديمة وسلوكيات الحيوانات.

أسئلة مكررة:

س: ما هو الجندوانا؟

ج: غندوانا هي قارة عملاقة كانت موجودة منذ عصر الطلائع الحديثة (منذ حوالي مليار سنة) حتى العصر الجوراسي (منذ حوالي 1 مليون سنة) وغطت نصف الكرة الجنوبي.

س: ما أهمية آثار أقدام هذه الطيور؟

ج: توفر آثار الأقدام هذه أقدم دليل معروف على وجود طيور تعيش في أستراليا أو أي جزء من منطقة غوندوانا القديمة وتعيش في البيئات القطبية خلال العصر الطباشيري المبكر.

س: كيف تم اكتشاف هذه الآثار؟

ج: تم العثور على آثار الأقدام في تكوين وونثاجي في فيكتوريا، أستراليا، من قبل علماء الحفريات الذين أجروا أبحاثًا في المنطقة.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: تتحدى الدراسة المفاهيم السابقة حول توزيع الطيور المبكرة وتشير إلى أنها ربما كانت أكثر وفرة في المناطق الجنوبية. كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن حفريات الطيور المبكرة في كتل غوندوانا الأرضية.

س: ماذا يمكننا أن نتعلم من الحفريات الأثرية؟

ج: توفر الحفريات الأثرية، مثل آثار الأقدام، نظرة ثاقبة للأنظمة البيئية القديمة، وسلوكيات الحيوانات، والتاريخ التطوري للكائنات الحية التي قد لا يتم حفظها كحفريات جسدية. أنها توفر منظورا فريدا للحياة الماضية على الأرض.