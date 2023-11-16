أدلة جديدة تكشف أقدم آثار أقدام الطيور في نصف الكرة الجنوبي

قامت ميليسا لوري، الباحثة المتطوعة عن الحفريات، باكتشاف رائع على الساحل الجنوبي لأستراليا. أثناء بحثها عن حفريات الديناصورات، عثرت على ما تم تحديده الآن على أنه أقدم دليل معروف على وجود طيور قديمة في نصف الكرة الجنوبي، وهي آثار أقدام ظلت قائمة لمدة مذهلة تتراوح بين 120 إلى 128 مليون سنة.

في البداية، اعتقدت لوري بالخطأ أنها آثار ديناصورات، وأرسلت صورًا لاكتشافها إلى عالم الحفريات البروفيسور أنتوني مارتن من جامعة إيموري. مفتونًا، زار مارتن الموقع بالقرب من إنفرلوخ، فيكتوريا، وسرعان ما أصبح مقتنعًا بأن الآثار كانت في الواقع آثار أقدام طيور. أسعد هذا الاكتشاف المثير لوري، التي كانت هي نفسها من محبي مراقبة الطيور.

ومع وجود ثلاثة أصابع متجهة للأمام منتشرة على نطاق واسع بزاوية أكبر من 90 درجة، ومخالب حادة، وبعضها بمخلب مميز، فإن آثار الأقدام تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى الطيور. من المحتمل أن تكون هذه الطيور القديمة مماثلة في الحجم لطيور مالك الحزين أو صائدي المحار في العصر الحديث.

وتشير الدلائل إلى أن هذه الطيور هاجرت إلى المنطقة، التي كانت تقع آنذاك بالقرب من القطب الجنوبي وجزء من قارة غوندوانا العملاقة التي تضم القارة القطبية الجنوبية. يمثل وجودهم أقدم دليل معروف على وجود الطيور في أستراليا، ونصف الكرة الجنوبي، وقارة غوندوانا القديمة. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على الوقت الذي وصلت فيه الطيور لأول مرة إلى هذا الجزء من العالم ويقدم رؤى قيمة حول تطور الطيور.

وكان أقدم دليل سابق على وجود طيور في أستراليا عبارة عن عظمة متحجرة يعود تاريخها إلى 105 ملايين سنة، وتم اكتشافها على مقربة من هذا الموقع. ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على أول حفرية ديناصور أسترالية هنا أيضًا في عام 1903.

في حين أن آثار الأقدام تكون مرئية فقط عند انخفاض المد وتكون عرضة للتآكل، فقد قام الباحثون بتوثيق الآثار من خلال الصور الفوتوغرافية والقوالب. وبمرور الوقت، ستضيع هذه البصمات القديمة بسبب المد والجزر اليومية، مما يؤكد أهمية الحفاظ عليها ودراستها بينما لا تزال قائمة.

تؤكد الدراسة التي أجراها علماء من متاحف فيكتوريا وجامعة موناش وجامعة سوينبورن للتكنولوجيا على أهمية آثار الأقدام في فهم النظم البيئية في عصور ما قبل التاريخ. ومن خلال فحص آثار أقدام الديناصورات والطيور في نفس الموقع، حصل الباحثون على أدلة قيمة على أن هاتين المجموعتين تعيشان بشكل متزامن في منطقة قطبية في غوندوانا.

ويقدم التاريخ المذهل لآثار أقدام هذه الطيور دليلاً إضافيًا على التنوع المذهل للحياة التي سكنت كوكبنا منذ ملايين السنين. يثري هذا الاكتشاف الرائع فهمنا لتطور الطيور ويسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة استكشاف وحماية المواقع التي تحمل مفاتيح ماضي كوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشفت ميليسا لوري؟ ج: اكتشفت ميليسا لوري أقدم دليل معروف على وجود طيور قديمة في نصف الكرة الجنوبي، وهي آثار أقدام بقيت على قيد الحياة لمدة تتراوح بين 120 مليون و128 مليون سنة. س: كيف تم تحديد آثار الأقدام هذه في البداية ولماذا كانت مهمة؟ ج: في البداية، تم الخلط بين آثار الأقدام هذه وآثار أقدام الديناصورات، ولكن بعد الفحص الدقيق من قبل العلماء، تم التعرف عليها على أنها آثار أقدام طيور. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة حول وقت وصول الطيور لأول مرة إلى أستراليا ونصف الكرة الجنوبي. س: ما هي الخصائص التي تميز آثار الأقدام هذه كآثار الطيور؟ ج: آثار الأقدام لها ثلاثة أصابع أمامية منتشرة على نطاق واسع بزاوية أكبر من 90 درجة، ولها مخالب حادة وبعضها بمخلب مميز للجثم. س: ما أهمية العثور على آثار أقدام الديناصورات والطيور في نفس الموقع؟ ج: إن وجود آثار أقدام الديناصورات والطيور في نفس الموقع يقدم دليلاً على أن هاتين المجموعتين تعيشان بشكل متزامن في منطقة قطبية من قارة غوندوانا القديمة. س: ماذا يكشف هذا الاكتشاف عن تطور الطيور؟ ج: إن اكتشاف آثار أقدام الطيور القديمة يلقي الضوء على التاريخ التطوري للطيور وأنماط هجرتها. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على مثل هذه المواقع ودراستها لتعزيز فهمنا للنظم البيئية في عصور ما قبل التاريخ.