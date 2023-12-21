التقاط جمال الشفق القطبي: الفائزون في مسابقة تصوير الأضواء الشمالية السنوية السادسة

أسرت الصور المذهلة والرائعة للشفق القطبي الشمالي، والمعروفة أيضًا باسم الأضواء الشمالية، الناس في جميع أنحاء العالم. في توقيت مثالي، أعلنت مدونة Capture the Atlas، وهي مدونة للتصوير الفوتوغرافي أثناء السفر، مؤخرًا عن الفائزين في المسابقة السنوية السادسة لمصور الشفق القطبي لهذا العام.

وعرضت مسابقة هذا العام صوراً خلابة للشفق القطبي بألوان مختلفة، بما في ذلك الأحمر والأرجواني والأصفر والأخضر الكلاسيكي. هذه العروض الساحرة للأضواء الشمالية هي نتيجة للنشاط المغناطيسي للشمس، والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في عام 2024 خلال الحد الأقصى للطاقة الشمسية. وقد سمح هذا النشاط الشمسي المتزايد برؤية الشفق القطبي بشكل متكرر ومكثف، حتى في المناطق الواقعة جنوبًا أكثر من المعتاد.

شارك مصورون من جميع أنحاء العالم في المسابقة، والتقطوا صورًا رائعة في دول مثل ويلز والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والنرويج وأيسلندا وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا. استخدم هؤلاء المصورون الموهوبون معدات باهظة الثمن والتعريضات الضوئية الطويلة لعرض الروعة الحقيقية للشفق القطبي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض الألوان الزاهية والتفاصيل التي تظهر في هذه الصور قد لا تكون مرئية بالعين المجردة. يؤدي وقت التعرض الطويل للكاميرا إلى تضخيم المنظر، مما يعزز الألوان ويجعل الأضواء الشمالية تبدو أكثر حيوية.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة الشفق القطبي مباشرة، فإن التوجه إلى الدائرة القطبية الشمالية هو أفضل خطة. تقدم مواقع مثل ألاسكا وشمال كندا وأيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا عروضًا أكثر موثوقية ومكثفة للأضواء الشمالية.

لذا، استرخ وانغمس في هذه الصور الرائعة للشفق القطبي الشمالي التي تم التقاطها في مواقع غير متوقعة. من الدولوميت في إيطاليا إلى وادي الموت في الولايات المتحدة، تنقلنا هذه الصور إلى عالم الشفق القطبي السحري. دع هذه الصور تلهمك للشروع في مغامرتك الخاصة لمشاهدة جمال الشفق القطبي المذهل.