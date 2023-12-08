خطط تجديد Dyess Park تستبعد محطة الإطفاء التاريخية

في قرار قادم من قبل مفوضي أوغوستا، من المتوقع أن تتم الموافقة على خطط تجديد Dyess Park. ومع ذلك، فإن هذه الخطط لا تشمل الحفاظ على مركز إطفاء عمره 130 عامًا قائمًا في الموقع منذ تسعينيات القرن التاسع عشر.

ظل المبنى مغلقًا طوال السنوات الخمس الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما أن تكلفة تجديده محل نقاش كبير من قبل المفوضين. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت التكلفة والجهد جديرين بالاهتمام.

جورج بوش، رئيس أوغوستا التاريخية، يدعو إلى الحفاظ على مركز الإطفاء. ووفقا لبوش، لا يوجد سبب يمنع تجديد المبنى جنبا إلى جنب مع بقية الحديقة. وقد استكشفت منظمته إمكانية تسويقه إلى جهات خاصة مهتمة بإعادة تأهيل الهيكل التاريخي وإعادته إلى القاعدة الضريبية. وخلافاً للاعتقاد القائل بأن محطة الإطفاء غير قابلة للإصلاح، يؤكد بوش أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى حالتها غير القابلة للإصلاح. ويقول إن استهداف المبنى للهدم يبدو غير مناسب تمامًا لخطط الحديقة الحالية.

مع تاريخها الغني باعتبارها واحدة من أقدم محطات الإطفاء العاملة في جورجيا، كانت محطة الإطفاء مؤخرًا بمثابة مركز مجتمعي في Dyess Park. ويرى بعض المفوضين أن هدم المبنى والبدء من جديد سيكون نهجا أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ومع ذلك، فإن بوش يعارض وجهة النظر هذه، ويسلط الضوء على الطبيعة الصديقة للبيئة لتجديد الهيكل القائم. ومن خلال الاستفادة من المواد الأصلية للمبنى، يتم تجنب الحاجة إلى موارد إضافية، مثل قطع الأشجار للحصول على عوارض جديدة. علاوة على ذلك، يؤكد على أهمية الحفاظ على القيمة المعمارية والتاريخية التي تمتلكها محطة الإطفاء.

في حين أن خطط تجديد Dyess Park تشمل ملاعب كرة سلة جديدة، وملاعب كرة المخلل، ووسادة رش، فإن مصير مركز الإطفاء لا يزال غير مؤكد. وسيتم تحديد القرار النهائي من قبل المفوضين من خلال التصويت خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر