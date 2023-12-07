تجري مدينة كولومبوس تدقيقًا داخليًا في الإدارة المالية

أكمل مجلس مدينة كولومبوس مؤخرًا عملية تدقيق داخلي للإدارة المالية، وكشف عن بعض النتائج المثيرة للقلق. وتهدف عملية التدقيق، التي بدأت في شهر يوليو، إلى تقييم المعاملات والعمليات المالية داخل القسم. وبعد خمسة أشهر من التحقيق، كشف تقرير التدقيق عن تناقضات كبيرة وممارسات مشكوك فيها.

كان أحد أكثر الاكتشافات إثارة للقلق في عملية التدقيق هو وجود شيكات غير معالجة يعود تاريخها إلى عام 2006. ووجد أصحاب الأعمال الذين قدموا شيكات لتجديد تراخيصهم أن المدفوعات لم يتم إيداعها مطلقًا في البنك. العديد من هذه الشيكات اعتبرت قديمة وتم نسيانها على مر السنين. ولا ينطبق هذا على تراخيص الأعمال فحسب، بل تأثرت أيضًا مجالات أخرى مثل ملكية محل الرهن.

وأصيب أعضاء مجلس المدينة بالصدمة من النتائج، ووصفوها بأنها حالة إهمال خطيرة. أثار التحقيق مخاوف بشأن المساءلة والضوابط الداخلية داخل الإدارة المالية. ومن الواضح أن شخصًا ما أو مجموعة من الأفراد قد يتحملون مسؤولية هذه الأخطاء.

ومع ذلك، عارضت المديرة المالية، أنجليكا ألكسندر، بعض الادعاءات الواردة في عملية التدقيق. ولم تتفق مع المبلغ المبلغ عنه للأموال غير المحصلة، مشيرة إلى أنه تم تحديده بشكل غير دقيق بمبلغ 45.1 مليون دولار. ووفقا لألكسندر، فإن الرقم الأكثر دقة هو 2.5 مليون دولار. وقالت إنه تم فهرسة جميع المعاملات وأن الحساب المصرفي للمدينة يعكس المبلغ النقدي المناسب.

تثير وجهات النظر المتضاربة بين المدقق الداخلي والمدير المالي المزيد من الأسئلة حول دقة السجلات المالية وفعالية عمليات الإدارة المالية.

يسلط إكمال هذا التدقيق الداخلي الضوء على الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين الإدارة المالية داخل مدينة كولومبوس. وينبغي أن تكون النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ للإدارة لمعالجة هذه القضايا على وجه السرعة لضمان نزاهة الإدارة المالية واستعادة ثقة الجمهور.

لمزيد من التفاصيل حول التدقيق وآثاره، يرجى الرجوع إلى الروابط المتوفرة.

المصدر: WTVM (حقوق النشر 2023)