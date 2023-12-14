تكشف شركة Buffalo Audit عن مشكلة محتملة في دفعات الإيجار في Erie Basin Marina

أثارت عملية التدقيق الأخيرة التي أجراها مكتب مراقب بوفالو تساؤلات مهمة بشأن مدفوعات الإيجار التي دفعتها شركة سميث بويز، المشغل الحالي لمرسى إيري باسين. في حين أن التدقيق يدعي أن سميث بويز لم يسدد مدفوعات الإيجار لمدة تسعة مواسم، فقد أشار مسؤولو المدينة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من القصة.

وفقًا للتدقيق، لم تدفع شركة سميث بويز سوى الحد الأدنى من الإيجار وهو دولار واحد كما هو متفق عليه، ولم تسدد أي دفعات إضافية بنسبة 1 بالمائة على صافي الأرباح التي تتجاوز 20 ألف دولار. تقدر المراجعة أن المنظمة تحقق إيرادات تبلغ حوالي 80,000 دولار لكل موسم.

ومع ذلك، أشار متحدث باسم المدينة إلى أن التدقيق فشل في حساب نفقات سميث بويز وأوضح أنه تم استيفاء عتبة 80,000 ألف دولار في عامين فقط من السنوات التسع التي تم فحصها. علاوة على ذلك، تشير المراجعة إلى أن إدارة الأشغال العامة بالمدينة لم تقدم السجلات اللازمة للتحقق مما إذا كان قد تم استلام دفعات الإيجار الصحيحة.

أعرب عضو المجلس ميتش نوفاكوفسكي عن رغبته في جمع المزيد من المعلومات حول الوضع والعمل على استرداد أي مدفوعات مستحقة. ويؤكد على أهمية دور المراقب المالي في ضمان وفاء كل من المدينة وسميث بويز بالتزاماتهما. بالإضافة إلى ذلك، يقر نواكوفسكي بالشكاوى السابقة من حاملي القصاصة في المرسى بخصوص سميث بويز.

حاولت News 4 التواصل مع Smith Boys للتعليق لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بشكل عام، تمثل نتائج التدقيق مشكلة محتملة فيما يتعلق بمدفوعات الإيجار في مارينا حوض إيري. إن مسؤولي المدينة وأعضاء المجلس عازمون على معالجة هذه المسألة وضمان الشفافية والمساءلة في تشغيل المرسى.