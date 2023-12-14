أودي تكشف عن الإصدار النهائي الحصري من R8 كوبيه في اليابان

فاجأت أودي عشاق السيارات بإطلاق النسخة النهائية الخاصة من سيارتها R8 كوبيه في اليابان. مع توفر ثماني وحدات فقط للبيع، يوفر هذا الطراز ذو الإصدار المحدود أداءً وأسلوبًا محسنين مقارنة بسابقاته.

تتميز سيارة Audi R8 Coupe Japan Final Edition بمظهر خارجي مذهل باللون الأبيض غير اللامع، تكمله عجلات مقاس 20 بوصة تتميز بقضبان برونزية غير لامعة تم صقلها لتشبه الذهب. إضافة إلى التصميم الجذاب، يتم إبراز مكابح السيارة المصنوعة من السيراميك بواسطة مساميك حمراء. تساهم مكونات ألياف الكربون، بما في ذلك أغطية المرايا وشفة المفسد الأمامي والشفرات الجانبية، في هيكل خفيف الوزن بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، خضع الجناح الخلفي، ومشتت الهواء، والعتبات الجانبية أيضًا لنفس المعالجة.

داخل المقصورة، خلقت أودي بيئة فاخرة تركز على السائق. ويضفي اللونان الأسود والأبيض المرمري مظهرًا جماليًا أنيقًا، بينما يغطي جلد نابا المقاعد. تمت تغطية بطانة السقف والمنطقة خلف المقاعد بقماش الكانتارا، مما يضفي لمسة إضافية من الرقي. وللتأكيد على خصوصية الطراز، تعرض عتبات الأبواب علامة فريدة تشير إلى حالة الإصدار النهائي.

سيحصل العملاء الذين يشترون هذا الإصدار المحدود من R8 كوبيه أيضًا على لوحة تذكارية تحتوي على رقم تعريف السيارة (VIN)، مما يزيد من قيمتها القابلة للتحصيل.

في حين أن هذا الإصدار النهائي من R8 كوبيه يقدم عرضًا رائعًا، فإنه يمثل أيضًا النهاية المحتملة لعصر سيارات أودي الرياضية. ويأتي تقاعد سيارة R8 على خطى التوقف عن إنتاج سيارة أودي TT. ومع ذلك، ألمحت أودي إلى إمكانية إحياء هذه اللوحات المميزة في المستقبل كنماذج كهربائية بالكامل. ومع ذلك، سيتعين على المتحمسين الانتظار بصبر للعودة المحتملة لهذه السيارات الرياضية المحبوبة.