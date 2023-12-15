تم تقديم أدلة جديدة في محاكمة RICO لعصابة Young Slime Life Gang ومغني الراب Young Thug

في تطور حديث في محاكمة RICO التي تشمل عصابة الشوارع الإجرامية المزعومة Young Slime Life ومغني الراب Young Thug، سلطت شهادات وأدلة جديدة الضوء على صفقة مخدرات سرية تمت في عام 2020. وكشفت شهادة شهود إنفاذ القانون أن أحد أعضاء باعت عصابة YSL، Derontae Bebee، المعروفة باسم Bee، ما قيمته 20 دولارًا من الماريجوانا لضابط سري في محطة وقود في شارع كليفلاند.

قام الضابط السري بتفصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن بيبي قام بتدوير الماريجوانا في تذكرة يانصيب قبل تسليمها. وظهرت هذه المعلومات ضمن مرافعة النيابة ضد عصابة YSL المتهمة ببيع المخدرات من محطة الوقود.

جدير بالذكر أن بيبي، الذي أبرم صفقة الإقرار بالذنب الشهر الماضي، ليس أحد المتهمين الستة الذين يحاكمون حاليًا، ومن بينهم يونج ثاج. تمثل هذه المحاكمة لحظة مهمة في الإجراءات القانونية، حيث يهدف الادعاء إلى إثبات الأنشطة الإجرامية المزعومة لعصابة YSL وارتباطها بمغني الراب البارز.

من الآن فصاعدا، من المقرر أن تستمر الشهادة في المحاكمة، حيث يكون الشاهد التالي هو ضابط شرطة بروكهافن الذي قام بإيقاف حركة المرور مما أدى إلى اعتقال يونغ ثوغ، واسمه الحقيقي جيفري ويليامز.

وتعزز هذه التطورات الأخيرة خطورة الادعاءات الموجهة ضد يونغ ثوغ وارتباطه المزعوم بعصابة يونغ سلايم لايف. ومع تقدم المحاكمة، يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا الدليل الجديد على النتيجة وما إذا كان سيزيد من تورط Young Thug في الأنشطة الإجرامية للعصابة.