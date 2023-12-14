احمِ نفسك من عمليات الاحتيال أثناء العطلات: يصدر المدعي العام تحذيرًا

حذرت المدعية العامة ميشيل هنري سكان ولاية بنسلفانيا من توخي الحذر الشديد من عمليات الاحتيال خلال موسم العطلات القادم. مع اقتراب فترة الأعياد بسرعة، يجد المحتالون طرقًا جديدة لاستغلال الأفراد المطمئنين. يسلط النائب العام الضوء على سبع عمليات احتيال شائعة ويقدم نصائح أساسية حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لها.

إحدى عمليات الاحتيال الشائعة هي التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، حيث يتلقى الأفراد رسائل احتيالية توجههم للكشف عن معلومات شخصية على موقع ويب مزيف. غالبًا ما تكون هذه الرسائل بمثابة تأكيدات للطلب من شركات الشحن أو تجار التجزئة. ولحماية نفسك، توخى الحذر ولا تقدم أي تفاصيل حساسة إلا إذا كنت متأكدًا من المصدر.

تتضمن عملية احتيال أخرى سرقة التوصيل، والتي تحدث عندما تُترك الطرود دون مراقبة في منازل المستلمين. ينصح المدعي العام هنري بإقامة علاقة ثقة مع أحد الجيران الذي يمكنه تعليق عمليات التسليم حتى تكون متاحًا لاستلامها.

يعد القشط على بطاقات الائتمان تهديدًا رئيسيًا آخر. يستخدم المحتالون "الكاشطات" لاستخراج معلومات بطاقة الائتمان والخصم من أجهزة الصراف الآلي ومحطات الوقود وأكشاك الدفع. فكر في استخدام تطبيقات الدفع على هاتفك الذكي كبديل أكثر أمانًا. في حالة عدم وجود هاتف ذكي، قم بمراقبة بياناتك ومعاملاتك المصرفية بعناية بحثًا عن أي نشاط مشبوه.

لا ينبغي أن يكلفك الحب ماليًا، إلا أن عمليات الاحتيال الرومانسية تستمر في إيذاء الأفراد المطمئنين. يقوم المحتالون بإنشاء ما يبدو أنه علاقة حقيقية ثم يطلبون المال مقابل تذاكر الطائرة أو الرسوم الجمركية أو التأشيرات. كن حذرًا من أي فرد يطلب المال وتحقق من صحة أي تحويلات مالية مفترضة.

تنتشر أيضًا عمليات الاحتيال المتعلقة ببيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت والإعلانات المنبثقة وصفقات السوق خلال موسم العطلات. يتظاهر المحتالون بأنهم بائعون شرعيون، ويفرضون أسعارًا باهظة على الحيوانات الأليفة أو يقدمون جوائز مزيفة. قم دائمًا بالبحث والتحقق من شرعية البائعين عبر الإنترنت قبل إجراء أي عملية شراء.

لحماية نفسك، يوصي المدعي العام هنري بإعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية مع شركة بطاقة الائتمان الخاصة بك أو البنك لاكتشاف أي نشاط احتيالي على الفور. قم بتحديث برنامج الأمان لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بانتظام وقم بإجراء عمليات فحص الفيروسات لمنع الإصابة بالبرامج الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تجنب إجراء الدفعات باستخدام بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا أو CashApp أو Venmo أو تحويل الأموال. اختر بطاقات الائتمان، التي توفر حماية أفضل ضد المعاملات الاحتيالية.

تذكر دائمًا توخي الحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو إعلانات الوسائط الاجتماعية أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط تشعبية. بدلاً من النقر على هذه الروابط، قم بزيارة الموقع الرسمي للمتجر مباشرةً لضمان تجربة تسوق آمنة.

إذا كنت تشك في أنك وقعت ضحية لعملية احتيال، فقم بتقديم تقرير للشرطة على الفور وتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في بنسلفانيا. ويمكن الوصول إليهم من خلال موقعهم الإلكتروني، عبر البريد الإلكتروني على [البريد الإلكتروني محمي]، أو عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-441-2555.

كن يقظًا واحمي نفسك من عمليات الاحتيال أثناء العطلات هذا الموسم!