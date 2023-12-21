يتخذ المدعي العام في ميشيغان إجراءات ضد المقاولين بسبب سوء التعامل مع مادة الأسبستوس

قامت المدعية العامة في ميشيغان، دانا نيسيل، برفع دعوى قضائية مؤخرًا ضد اثنين من المقاولين في مقاطعة أوكلاند الذين زُعم أنهم متورطون في التعامل غير السليم مع الأسبستوس أثناء مشاريع الهدم. من خلال اتخاذ موقف قوي بشأن حماية البيئة، قام مكتب نيسيل بتنسيق عملية مصادرة ممتلكات في مواقع متعددة لتلبية حكم نقدي مدني ضد شركة ساوثفيلد المعروفة باسم متروبوليتان إنفيرومنتال، إل إل سي، ومالكها لامار جريس. تم العثور على الشركة مسؤولة عن تشغيل مكب نفايات غير قانوني وتخزين النفايات الخطرة، بما في ذلك الأسبستوس، في ساوثفيلد.

ويأتي هذا الحكم القانوني ضد شركة متروبوليتان البيئية بعد سنوات من عدم الامتثال للقوانين البيئية والفشل في معالجة الأحكام السابقة. وأمرت المحكمة بإصدار حكم مالي ضد كل من الشركة ومالكها بمبلغ 125,000 ألف دولار لكل منهما، وتم السماح لموظفي إنفاذ القانون بمصادرة الممتلكات الشخصية وممتلكات الشركة للوفاء بهذه الأحكام. دعمت شرطة ولاية ميشيغان وعملاء من قسم إنفاذ القانون التابع لإدارة الموارد الطبيعية عملية المصادرة، مع استعداد سلطات إنفاذ القانون المحلية للمساعدة إذا لزم الأمر.

يؤكد المدعي العام نيسيل على أهمية القوانين البيئية في حماية صحة وسلامة سكان ميشيغان. يعد إنفاذ هذه القوانين أمرًا بالغ الأهمية، خاصة عندما تشكل الانتهاكات مخاطر على الأحياء والمجتمعات. يلتزم مكتب نيسيل بمحاسبة أولئك الذين يتجاهلون تدابير حماية البيئة وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك مصادرة الممتلكات، لضمان العدالة المناسبة.

وفي سياق متصل، قام عملاء شركة نيسل مؤخراً بإلقاء القبض على ألفريد داروين سايلور، صاحب شركة A.L. Saylor للتنقيب والهدم، لعدم مثوله أمام المحكمة بخصوص حكم ضد شركته بتهمة الهدم غير السليم للممتلكات التي تحتوي على مادة الأسبستوس. أصدرت المحكمة حكمًا بقيمة 40,000 ألف دولار ضد الشركة لعدم امتثالها لمتطلبات التعامل مع الدولة، بما في ذلك عدم كفاية التفتيش على الأسبستوس وعدم إخطار السلطات قبل عمليات الهدم في ديترويت وملفينديل.

الأسبستوس، الذي كان يستخدم على نطاق واسع كمادة عازلة للحرارة والكهرباء في المباني، أصبح معروفًا الآن بآثاره الصحية الضارة. يعد التعامل مع مادة الأسبستوس والمواد الخطرة الأخرى والتخلص منها بشكل سليم أمرًا ضروريًا لمنع حدوث ضرر محتمل على الصحة العامة والبيئة. وتسلط إجراءات النائب العام ضد هؤلاء المقاولين الضوء على أهمية الالتزام باللوائح البيئية لحماية المجتمعات من الملوثات الخطرة والنفايات الخطرة.