الجهات الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية تستغل Google Looker Studio لهجمات التصيد الاحتيالي

لقد وجدت الجهات الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية طريقة لإساءة استخدام أداة عرض البيانات Looker Studio من Google لتنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي. اكتشف باحثون من Check Point حملة اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) التي تستخدم Looker Studio لإنشاء صفحات تحت عنوان العملة المشفرة لخداع المستخدمين لتقديم بيانات الاعتماد الخاصة بهم. يرسل المهاجمون رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها واردة من Google، وتحتوي على روابط لتقارير مزيفة حول الاستثمار في العملات المشفرة. إذا نقر المستخدمون على الرابط، فسيتم توجيههم إلى صفحة Google Looker التي تستضيف عرض شرائح يحثهم على تسجيل الدخول إلى حساباتهم للمطالبة بالمزيد من البيتكوين. ومع ذلك، تم تصميم صفحة تسجيل الدخول هذه لسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بهم.

لاحظ باحثو Check Point أكثر من مائة هجوم باستخدام هذه الطريقة وأبلغوا Google بالحملة. يستطيع المهاجمون تجاوز عمليات الفحص الأمني ​​للبريد الإلكتروني من خلال الاستفادة من سلطة Google واستخدام تقنيات مختلفة. على سبيل المثال، يتلاعبون بعنوان IP للمرسل لخداع ضوابط إطار سياسة المرسل (SPF) وتمرير عمليات التحقق من مصادقة DKIM عن طريق التحقق من المجال الشرعي للبريد الإلكتروني. علاوة على ذلك، فإن ربط رسائل البريد الإلكتروني بنطاق google.com يسمح لها باجتياز عمليات التحقق من خلال مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس النطاق (DMARC).

انتقد الخبراء SPF وDKIM وDMARC لكونهم عرضة لناقلات هجوم البريد الإلكتروني المتطورة، حيث يمكنهم فقط الحماية من التهديدات التي تم تصميمهم من أجلها. وللدفاع ضد هجمات BEC مثل هذه، ننصح المؤسسات باعتماد تقنية أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد مؤشرات التصيد الاحتيالي بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنفيذ حل أمني شامل مزود بإمكانيات مسح المستندات والملفات، إلى جانب نظام قوي لحماية عناوين URL الذي يجري عمليات فحص شاملة ويحاكي صفحات الويب لتعزيز الأمان.

مصادر:

– نقطة التفتيش (الباحثون في نقطة التفتيش)

– SPF (إطار سياسة المرسل)

– DKIM (البريد المحدد بمفاتيح المجال)

- DMARC (مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس المجال)