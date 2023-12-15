المحتوى الإضافي الثاني للعبة Atomic Heart "Trapped Limbo" من المقرر إصداره في عام 2024

في أخبار مثيرة اليوم، أعلن الناشر Focus Entertainment والمطور Mundfish عن تاريخ إصدار المحتوى القابل للتنزيل الثاني المرتقب للعبة Atomic Heart. من المقرر إطلاق المحتوى القابل للتنزيل بعنوان "Trapped Limbo" في 6 فبراير 2024.

استمرارًا للقصة من اللعبة الرئيسية والمحتوى القابل للتنزيل الأول، "Annihilation Instinct"، يستكشف Trapped Limbo نهاية مختلفة بينما تجري أحداثها مباشرة بعد أحداث اللعبة الرئيسية. ستتاح للاعبين فرصة القيام برحلة إلى أعماق عقل P-3، ومساعدته أثناء تنقله عبر المنصات الصعبة وكشف أسرار ماضيه وعالم Limbo.

لمرافقة إعلان تاريخ الإصدار، كشفت شركة Focus Entertainment أيضًا عن عرض دعائي جديد يعرض طريقة اللعب المثيرة والعالم الغامر الذي ينتظر اللاعبين في Trapped Limbo. (رابط للمقطورة)

كان المشجعون الذين ينتظرون بفارغ الصبر المحتوى القابل للتنزيل التالي Atomic Heart يترقبون هذا الإعلان منذ إصدار المقطع الدعائي خلال معرض طوكيو للألعاب 2023. سيكون المحتوى القابل للتنزيل Trapped Limbo متاحًا لأولئك الذين اشتروا Atomic Pass، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يمتلكون Gold أو الإصدارات المميزة من Atomic Heart.

تمت الإشادة على نطاق واسع بـ Atomic Heart بسبب موقعها الفريد المستوحى من atompunk وقدرتها على جذب اللاعبين بسرد القصص الخيالي. أشاد موقع IGN باللعبة باعتبارها "محاولة مبتكرة للغاية لمواصلة ما توقفت عنه أمثال BioShock." مع Trapped Limbo، يمكن للاعبين أن يتوقعوا استمرارًا لنفس الجودة والتجربة الغامرة التي جعلت اللعبة الرئيسية محبوبة للغاية.

بينما نتوقع بفارغ الصبر إصدار Trapped Limbo، تأكد من وضع علامة على تقويماتك ليوم 6 فبراير 2024. تنتظرك الرحلة إلى عقل P-3 وأسرار Limbo، مما يعد بمغامرة لا تُنسى لمحبي Atomic Heart.