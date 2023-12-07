العاصفة الشتوية الوشيكة تجلب الطقس غير المستقر إلى ميشيغان

ومن المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية على ميشيغان خلال الأيام المقبلة، مصاحبة بتحول كبير في الأحوال الجوية. على الرغم من أنها ليست عاصفة تاريخية، إلا أنها ستظل تمثل تغيرًا ملحوظًا عن درجات الحرارة الدافئة غير الطبيعية التي شهدتها الولاية مؤخرًا.

نظام العواصف، المعروف باسم "النهر الجوي"، هو عبارة عن سلسلة من العواصف التي تنشأ في المحيط الهادئ. حاليًا، يضرب شمال غرب المحيط الهادئ بأمطار غزيرة ويسبب فيضانات في المنطقة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح مسار هذا النهر الجوي، الممتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى هاواي.

بالنسبة لميشيغان، من المتوقع أن تصل العاصفة يوم السبت وتستمر حتى الأحد، بحسب النماذج الأكثر دقة. ومن المتوقع أن يبدأ هطول الأمطار على شكل أمطار، ولكن مع اشتداد العاصفة وتحركها شمال شرق كندا، سيتحول الهواء البارد إلى ثلوج بحلول ليلة الأحد.

من المرجح أن تشهد منطقة ميشيغان السفلى أمطارًا من بعد ظهر يوم السبت حتى ليلة السبت والأحد، مع فترة قصيرة فقط من هطول الثلوج ليلة الأحد وصباح الاثنين. ومن غير المتوقع أن يكون التراكم كبيرًا، باستثناء بعض المناطق في شمال غرب ميشيغان السفلى، حيث قد يكون من الممكن تساقط الثلوج ببضع بوصات أخرى.

وبالإضافة إلى هطول الأمطار، ستجلب العاصفة أيضًا رياحًا قوية إلى المنطقة. ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 50 ميلاً في الساعة، خاصة مع تحول الرياح لتهب من الشمال الغربي. ومن المتوقع أن تحدث هذه الرياح القوية بعد ظهر يوم الأحد وليلاً.

يمكن أن يتأثر السفر بالتحول المفاجئ في الظروف الجوية، خاصة أثناء الانتقال من المطر إلى الثلج. قد تصبح أسطح الطرق جليدية، مما يشكل مخاطر محتملة للسائقين. من المهم أن تظل مطلعًا على أحدث توقعات الطقس وتوخي الحذر إذا كنت مسافرًا خلال هذا الوقت.

والخبر السار هو أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة بسرعة، مع تلاشي آثارها بعد ظهر يوم الاثنين. من المرجح أن تكون كميات الأمطار الإجمالية ذات معنى في هذا الوقت من العام، حيث تتراوح من نصف بوصة إلى بوصة ونصف. أما بالنسبة لتساقط الثلوج، فمن المحتمل أن يصل سمكها إلى بوصتين في معظم أنحاء ولاية ميشيغان السفلى، بينما قد تشهد المناطق الشمالية الغربية أكثر قليلاً.

باختصار، يجب أن تستعد ميشيغان لنمط الطقس غير المستقر في نهاية هذا الأسبوع حيث تؤدي العاصفة الشتوية إلى تحول من درجات الحرارة الدافئة إلى درجات الحرارة الباردة، إلى جانب هطول الأمطار المستمر. على الرغم من أنه ليس حدثًا كبيرًا، فمن المستحسن البقاء على اطلاع واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أثناء الانتقال من المطر إلى الثلج وعند توقع هبوب رياح قوية.