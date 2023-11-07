تزايد الهجمات السيبرانية يسلط الضوء على نقاط الضعف الحرجة في منطقة التقاء أتلاسيان

أدت الزيادة الأخيرة في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت تقنية Atlassian Confluence Data Center وServer المستخدمة على نطاق واسع إلى رفع درجة نظام تسجيل نقاط الضعف المشتركة (CVSS) الخاص بالثغرة الأمنية ذات الصلة. تم الآن تصعيد الثغرة الأمنية، التي تم تصنيفها في البداية عند 9.1، إلى درجة حرجة تبلغ 10. وترجع هذه الزيادة في الخطورة إلى اكتشاف هجمات برامج الفدية النشطة وغيرها من عمليات الاستغلال ضد الأنظمة غير المصححة.

تتأثر كافة إصدارات Atlassian Confluence Data Center and Server بهذه الثغرة الأمنية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المثيلات السحابية ليست عرضة لهذه الهجمات. الثغرة الأمنية، التي تم تحديدها باسم CVE-2023-22518، هي مشكلة ترخيص غير مناسبة، مما يسمح للأفراد غير المصرح لهم بإعادة تعيين Confluence والحصول على حق الوصول الإداري.

أبرز تقرير Atlassian الأخير أنه قد حدث تغيير في نطاق الهجمات، مما أدى إلى مراجعة مدى خطورة الثغرة الأمنية. علاوة على ذلك، أصدر الباحثون الأمنيون في Rapid7 تحذيرًا بشأن الطبيعة المتصاعدة لهذه الهجمات، والتي لوحظ تكثيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وقد اعترفت شركة Atlassian، وهي شركة أسترالية مشهورة بأدوات تطوير البرمجيات والتعاون، بخطورة هذه الثغرة الأمنية. وشددت النصيحة على العواقب المحتملة للاستغلال، مشيرة إلى أن المهاجمين غير المصرح لهم يمكن أن يعرضوا للخطر سرية وسلامة وتوافر مثيلات Confluence.

على الرغم من أن المدى الدقيق للتأثير لا يزال مجهولاً، إلا أن أتلاسيان حث الفرق الأمنية على توخي اليقظة والحذر من بعض مؤشرات التسوية. يتضمن ذلك الفقدان غير المتوقع لتسجيل الدخول أو الوصول، وطلبات "/json/setup-restore" في سجلات الوصول إلى الشبكة، وتثبيت مكونات إضافية غير معروفة (خاصة تلك التي تسمى "web.shell.Plugin")، وتشفير الملفات أو تلف البيانات، و ظهور أعضاء غير مألوفين في مجموعة المسؤولين أو حسابات المستخدمين التي تم إنشاؤها حديثًا.

مع استمرار المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، من الضروري أن تظل فرق الأمن على اطلاع بأحدث نقاط الضعف والانتهاكات والاتجاهات الناشئة. ومن خلال الاشتراك في مصادر موثوقة لمعلومات الأمن السيبراني، يمكن للمتخصصين التأكد من أنهم مستعدون جيدًا لحماية أنظمتهم وبياناتهم من الهجمات المحتملة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو التقاء الأطلسي؟

Atlassian Confluence هي أداة شائعة للتعاون وإدارة المحتوى تم تطويرها بواسطة Atlassian. فهو يسمح للفرق بإنشاء المشاريع والمستندات وتنظيمها والتعاون فيها في منصة مركزية يمكن الوصول إليها.

س: ما هو CVE-2023-22518؟

يشير CVE-2023-22518 إلى ثغرة أمنية غير صحيحة تم تحديدها في مركز بيانات وخادم Atlassian Confluence. فهو يمكّن المهاجمين غير المصادقين من إعادة تعيين Confluence والحصول على امتيازات إدارية، مما قد يؤدي إلى تسوية كاملة لسلامة النظام.

س: كيف يمكن للمؤسسات التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الثغرة الأمنية؟

للتخفيف من المخاطر، يجب على المؤسسات أن تطبق على الفور التصحيحات والتحديثات اللازمة التي تقدمها Atlassian. ويجب عليهم أيضًا مراقبة سجلات النظام بحثًا عن أي نشاط مشبوه، مثل فقدان تسجيل الدخول غير المتوقع، أو طلبات الشبكة غير العادية، أو عمليات تثبيت المكونات الإضافية غير المصرح بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة الوصول إلى أقل الامتيازات وتثقيف الموظفين بانتظام حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني يمكن أن يساعد في منع استغلال هذه الثغرة الأمنية.

س: هل تتأثر المثيلات السحابية لـ Atlassian Confluence؟