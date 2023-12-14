اكتشف الأسرار الغامضة وتنقل في عالم Atlas Wept الغريب

ملخص: انطلق في مغامرة مثيرة عبر عالم Atlas Wept المحير، وهي لعبة تقمص أدوار قادمة متأثرة باللعبة المحبوبة Mother. من خلال مزيج فريد من القتال القائم على الأدوار وحركة الرصاص، سيكشف اللاعبون أسرار كوكب بعيد ويتبعون رحلات مجموعتين من الأطفال الشجعان. سيتم إصدار Atlas Wept في 17 يناير 2024 حصريًا للكمبيوتر الشخصي عبر Steam.

العب دور ديزي وتشارلي، وهما شابان شجاعان يغامران في المجهول بحثًا عن الكيان الخبيث الذي يمحو الشخصيات. أثناء إرشادهم عبر المناظر الطبيعية المحفوفة بالمخاطر، تتكشف أسرار الكوكب الغامض تدريجيًا، وتكشف عن طبيعته الحقيقية. في الوقت نفسه، يسعى هال ولوسي لكشف الحقيقة وراء وجود الكلب الآلي جيجي، والتحقيق في أصوله والغرض منه.

من خلال اثني عشر فصلاً آسرًا، سيتناوب اللاعبون بين المجموعتين، ويبنون قصة متماسكة تربط قصصهم المنفصلة. سوف تتجمع قطع اللغز المحيرة معًا تدريجيًا، مما يلقي الضوء على مظهر Grins الشرير وأصل قوة مسح العقل.

عالم Atlas Wept المذهل بصريًا يغمر اللاعبين في بيئات سريالية تعج بالألغاز الغريبة. أثناء اجتيازك لهذه المناظر الطبيعية الأخرى، استعد لمواجهات وتحديات غير متوقعة. انخرط في قتال قائم على الأدوار والذي ينتقل بسلاسة إلى تسلسلات مكثفة من الرصاص، مما يوفر تجربة لعب ديناميكية تبقيك على حافة مقعدك.

تعد Atlas Wept، بدمجها بين رواية القصص الجذابة وآليات اللعب المميزة والمرئيات الجميلة المذهلة، بإبهار محبي ألعاب تقمص الأدوار ومحبي سلسلة Mother على حدٍ سواء. حدد التقويم الخاص بك ليوم 17 يناير 2024، حيث يمكنك الشروع في هذه الرحلة الاستثنائية حصريًا على الكمبيوتر الشخصي عبر Steam. لا تفوت فرصتك لكشف الحقائق الخفية لـ Atlas Wept وانغمس في قصتها الجذابة المليئة بالغموض والمغامرة.