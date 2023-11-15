استمتع بتجربة الحنين إلى الماضي مع جهاز Atari 2600+ المُجدد

إذا كنت تتوق إلى تجربة الألعاب التي تبعث على الحنين إلى Atari 2600 ولكنك ترغب في الحصول على تحسينات حديثة، فإن Atari 2600+ هو الحل الأمثل لك. تعمل وحدة التحكم المعاد اختراعها هذه على رفع مستوى الأجهزة الكلاسيكية إلى المعايير الحديثة، مما يوفر دعم HDMI وخراطيش جديدة وحتى التوافق مع الخراطيش الأصلية من الثمانينات.

بينما تحتفظ Atari 2600+ بصورها المميزة التي تتطلب الخيال من جانب اللاعب، فقد صمدت الألعاب نفسها أمام اختبار الزمن. بفضل عناصر التحكم البسيطة والمدخلات سريعة الاستجابة، لا يزال تشغيل عناوين مثل Video Pinball وBreakout على وحدة التحكم هذه تجربة ممتعة ومسببة للإدمان.

في حين أن Atari 2600+ يتمتع بمزاياه، إلا أن هناك بعض عيوب التصميم التي قد تردع المشترين المحتملين. على سبيل المثال، تعرضت وحدة التحكم بعصا التحكم المجمعة لانتقادات لكونها قاسية وغير مريحة في الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون وضع منافذ وحدة التحكم في الجزء الخلفي من وحدة التحكم متوافقًا مع الطراز الأصلي ولكنه غير مناسب مع وحدات التحكم السلكية فقط.

من المقرر إصدار Atari 2600+ في 17 نوفمبر وهو متاح حاليًا للطلب المسبق بسعر 129.99 دولارًا / 99.99 جنيهًا إسترلينيًا. تشتمل الحزمة الأساسية على وحدة التحكم وعصا التحكم CX40+ وخرطوشة ألعاب 10 في 1. يمكن شراء خراطيش إضافية بشكل منفصل مقابل 29.99 دولارًا أمريكيًا / 24.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها. يمكن للمشترين المهتمين إجراء عملية الشراء من صفحة متجر Atari 2600+ الرسمية أو من خلال تجار التجزئة مثل Amazon.

للحصول على تجربة لعب محسنة، تقدم Atari أيضًا حزمة Paddle Pack التي تتضمن وحدتي تحكم CX30+ وخرطوشة ألعاب 4 في 1 مقابل 39.99 دولارًا أمريكيًا / 29.99 جنيهًا إسترلينيًا.

يحتفظ جهاز Atari 2600+ الجديد بالشكل والمظهر الكلاسيكي للطراز الأصلي مع تقليل حجمه ووزنه. تضيف اللوحة الأمامية المصنوعة من الخشب الحبيبي لمسة من الحنين إلى الماضي، مما يكمل البلاستيك الأسود القوي لوحدة التحكم. يتيح تضمين مفاتيح الغمس في المقدمة للمستخدمين التبديل بسهولة بين الطاقة واللون والشاشة أحادية اللون وإعادة ضبط اللعبة والأوضاع المختلفة.

في الجزء الخلفي من وحدة التحكم، ستجد منافذ وحدة التحكم ومنفذ HDMI ومنفذ USB-C للطاقة ومفاتيح الصعوبة. في حين أن وضع المنافذ قد يكون غير مريح بعض الشيء، فإن القدرة على التبديل بين الشاشة العريضة والدقة الأصلية 4:3 تضيف إلى أصالة تجربة الألعاب.

في الختام، يقدم جهاز Atari 2600+ لمسة عصرية للألعاب الكلاسيكية، مما يسمح للاعبين بإعادة زيارة ألعاب Atari المفضلة لديهم. على الرغم من وجود عيوب في التصميم، إلا أن توافقه مع الخراطيش الأصلية وخيار شراء ألعاب إضافية يجعله عملية شراء جديرة بالاهتمام لمحبي الألعاب القديمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني تشغيل خراطيش Atari 2600 الأصلية على Atari 2600+؟

نعم، يتوافق جهاز Atari 2600+ مع الخراطيش الأصلية من الثمانينيات، مما يسمح لك باستعادة تجربة الألعاب الكلاسيكية.

2. هل يمكنني استخدام وحدات تحكم بديلة مع Atari 2600+؟

لسوء الحظ، لا يحتوي جهاز Atari 2600+ على منفذ USB لوحدات التحكم البديلة. تعد وحدة التحكم بعصا التحكم المجمعة طريقة الإدخال الأساسية لمعظم الألعاب.

3. أين يمكنني شراء Atari 2600+؟

يمكن طلب Atari 2600+ مسبقًا من صفحة متجر Atari 2600+ الرسمية أو من خلال تجار التجزئة مثل Amazon.