في أي عمر لم يعد بإمكانك الإصابة بالقوباء المنطقية؟

القوباء المنطقية، والمعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي، هي عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا. ويسببه الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. في حين أن القوباء المنطقية يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنها أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ولكن في أي عمر لم يعد بإمكانك الإصابة بالقوباء المنطقية؟ دعونا نستكشف هذا السؤال ونلقي بعض الضوء على الموضوع.

ما هو العمر النموذجي للقوباء المنطقية؟

يمكن أن يحدث القوباء المنطقية في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، سيصاب حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة بالقوباء المنطقية في حياتهم. يزداد خطر الإصابة بالقوباء المنطقية مع تقدم العمر، وترتفع نسبة الإصابة بشكل حاد بعد سن الخمسين.

هل من الممكن أن تصاب بالقوباء المنطقية بعد عمر معين؟

على الرغم من أن خطر الإصابة بالقوباء المنطقية يزداد مع تقدم العمر، إلا أنه لا يوجد عمر محدد لا يمكنك فيه الإصابة بالقوباء المنطقية. حتى الأفراد في الثمانينات أو التسعينات من العمر يمكن أن يصابوا بالقوباء المنطقية إذا كانوا قد أصيبوا سابقًا بالجدري المائي. يظل فيروس الحماق النطاقي خاملًا في الجسم بعد تعافي الشخص من جدري الماء، ويمكن أن ينشط مرة أخرى لاحقًا في الحياة، مما يسبب القوباء المنطقية.

هل يمكن الوقاية من القوباء المنطقية؟

نعم، يمكن الوقاية من مرض القوباء المنطقية من خلال التطعيم. يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بلقاح مكون من جرعتين يسمى Shingrix للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. هذا اللقاح فعال للغاية في الحد من خطر القوباء المنطقية ومضاعفاتها. ويوصى به أيضًا للأفراد الذين سبق لهم أن تلقوا لقاح القوباء المنطقية الأقدم، زوستافاكس.

ما هي أعراض القوباء المنطقية؟

تتضمن أعراض القوباء المنطقية عادةً طفحًا جلديًا مؤلمًا يظهر على شكل شريط أو شريط على جانب واحد من الجسم. غالبًا ما يكون هذا الطفح مصحوبًا بحكة أو وخز أو إحساس بالحرقان. قد تشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع والتعب والحساسية للضوء. إذا شعرت بهذه الأعراض، فمن المهم طلب العناية الطبية على الفور.

في الختام، ليس هناك عمر محدد لا يمكنك فيه الإصابة بالقوباء المنطقية. على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، إلا أن القوباء المنطقية يمكن أن تؤثر على الأفراد في أي عمر. يعد التطعيم وسيلة فعالة للوقاية من القوباء المنطقية، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بلقاح Shingrix للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. إذا كنت تعاني من أعراض القوباء المنطقية، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية للتشخيص والعلاج المناسب.