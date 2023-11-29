اكتشف علماء الفلك رقصة مدارية غير عادية لنظام الكواكب

حقق فريق من علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا، حيث كشف النقاب عن نظام فريد من ستة كواكب يدور حول نجم قريب مما يضيف إلى فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها. وسلطت النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر، الضوء على انتشار فئة من الكواكب تسمى "الكواكب النبتونية الفرعية" وتكشف عن رقصة مدارية مثيرة للاهتمام بين هذه الأجرام السماوية.

يقع النجم المعروف باسم HD 100 على بعد 110067 سنة ضوئية تقريبًا في كوكبة Coma Berenices، ويستضيف نظامًا كوكبيًا لا يشبه أي نظام كوكبي آخر تمت ملاحظته من قبل. الكواكب الستة، التي تشكلت منذ أكثر من 4 مليارات سنة وبقيت دون تغيير بشكل ملحوظ، تقع داخل المنطقة الصالحة للسكن للنجم، وهي المنطقة التي يمكن أن تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل.

ما يميز هذه الكواكب هو رنينها المداري الفريد. في هذا الباليه السماوي، يكمل كوكب واحد ثلاثة مدارات على وجه التحديد بينما يكمل كوكب مجاور دورتين، مما يؤدي إلى نمط معقد نادر للغاية في الطبيعة. علاوة على ذلك، ظل هذا التكوين المداري المستقر الذي تبلغ أبعاده اثنين في ثلاثة دون أي عائق لمليارات السنين، مما يشير إلى تاريخ خالٍ من الاضطرابات أو الاضطرابات الكبرى.

يمثل اكتشاف هذا التوائم السداسية الرنانة، والمشار إليه باسم نظام HD 110067، إنجازًا كبيرًا في سعينا لكشف أسرار تكوين الكوكب وتطوره. إن فهم تكوين وانتشار الكواكب النبتونية الفرعية مثل تلك الموجودة في هذا النظام أمر مثير للاهتمام بشكل خاص، حيث يفتقر نظامنا الشمسي إلى مثل هذه الكواكب.

في حين أن نظام HD 110067 قد لا يكون قادرًا على دعم الحياة بسبب ظروفه غير الملائمة، فإن الملاحظات المستقبلية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا يمكن أن تلقي الضوء على التركيبات الجوية لهذه الكواكب. ويتوقع العلماء أن هذه الجوهرة السماوية الجديدة ستوفر رؤى حيوية حول تكوين وديناميكيات الغلاف الجوي للكواكب الخارجية.

وبينما يواصل علماء الفلك استكشاف الكون، يضيف كل اكتشاف سماوي قطعة أخرى إلى لغز أصولنا الكونية. يقدم نظام HD 110067 لمحة آسرة عن التعقيدات الرائعة لأنظمة الكواكب ويعزز الجمال المذهل وتعقيد الكون.

الأسئلة الشائعة

ما هو نبتون الفرعي؟

الكواكب الفرعية نبتون هي فئة من الكواكب أكبر من العوالم الصخرية مثل الأرض والزهرة ولكنها أصغر من عمالقة الجليد مثل نبتون وأورانوس. يتراوح حجمها عادةً بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف قطر الأرض.

كيف اكتشف علماء الفلك هذه الكواكب؟

استخدم علماء الفلك تقنيتين لتحديد الكواكب التي تدور حول HD 110067. أولاً، اكتشفوا تعتيم ضوء النجوم الناجم عن عبور الكواكب عبر وجه النجم. ثانيًا، لاحظوا تفاعلات الجاذبية بين الكواكب والنجم، مما أدى إلى تذبذبات دورية في ضوء النجوم. سمحت هذه الطرق لعلماء الفلك بتقدير الحجم والكثافة والتكوين المحتمل للغلاف الجوي للكواكب.

لماذا تعتبر الكواكب الفرعية نبتون شائعة في المجرة؟

لا يزال انتشار الكواكب الفرعية نبتون في مجرتنا لغزا. ومن غير الواضح ما إذا كانت فئة الكواكب ذات الحجم هذا وفيرة حقًا أم أن طرق الكشف الحالية لدينا تفضل تحديدها. ويهدف الاستكشاف المستمر للكواكب الخارجية إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وتوفير فهم أوضح للتنوع الكوكبي في الكون.