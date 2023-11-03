اكتشافات جديدة تم الكشف عنها خلال مهمة لوسي التابعة لناسا

خلال تحليق وكالة ناسا الأخير للكويكب دينكينيش في حزام الكويكبات الرئيسي، فوجئ العلماء باكتشاف أن الكويكب لديه قمر صغير يدور حوله. والتقطت المركبة الفضائية لوسي صورة للكويكب ورفيقه الصغير عندما كان على بعد حوالي 270 ميلا.

وأكد تحليل البيانات والصور المرسلة إلى الأرض أن عرض دينكينيش يبلغ حوالي نصف ميل فقط، في حين أن حجم قمره يبلغ عُشر هذا الحجم فقط. يضيف هذا الاكتشاف إلى الفهم المتزايد للخصائص والتكوينات المتنوعة داخل حزام الكويكبات.

وتعد مهمة لوسي، التي تم إطلاقها في عام 2021، بمثابة بروفة لدراسة الكويكبات الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا الموجودة بالقرب من كوكب المشتري. وتهدف إلى الوصول إلى أول هذه الكويكبات، والمعروف باسم كويكبات طروادة، بحلول عام 2027 وإجراء استكشافات واسعة النطاق لمدة ست سنوات على الأقل. تم الآن توسيع قائمة الأهداف الأصلية المكونة من سبعة كويكبات إلى 11 نتيجة للأهداف العلمية المحدثة.

واختير اسم "دينكينيش" الذي يعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية الإثيوبية، للكويكب. يكرم هذا الاسم أيضًا الهيكل العظمي الشهير لسلف الإنسان البالغ من العمر 3.2 مليون عام والذي تم اكتشافه في إثيوبيا في السبعينيات والمعروف باسم لوسي. تحمل المركبة الفضائية نفس الاسم تكريمًا لهذا الاكتشاف الأثري الرائد.

يسلط اكتشاف قمر حول دينكينيش الضوء على الطبيعة المعقدة للكويكبات وقدرتها على تحقيق اكتشافات مفاجئة. يمهد هذا الاكتشاف الطريق لمزيد من التحقيقات في تكوين وتطور هذه الأجرام السماوية. ويتوقع العلماء أن البيانات التي تم جمعها من مهمة لوسي ستوفر رؤى قيمة حول تاريخ وتكوين الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي وخارجه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي مهمة المركبة الفضائية لوسي؟

المركبة الفضائية لوسي في مهمة لاستكشاف كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري، مما يوفر معلومات قيمة عن هذه الأجرام السماوية الغامضة.

2. ما هو حجم الكويكب دينكينيش؟

يبلغ عرض دينكينيش حوالي نصف ميل، مما يجعله كويكبًا صغيرًا نسبيًا داخل حزام الكويكبات الرئيسي.

3. ما أهمية القمر المكتشف حول دينكينيش؟

ويضيف اكتشاف قمر حول دينكينيش إلى معرفتنا بالبنية المعقدة للكويكب ويوفر المزيد من الفرص لدراسة تكوين وتطور الكويكبات.

4. لماذا سمي الكويكب بـ "دينكينيش"؟

اسم "دينكينيش" يعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية في إثيوبيا وهو أيضًا الاسم الذي يطلق على الهيكل العظمي لسلف الإنسان الشهير المعروف باسم لوسي. تحمل المركبة الفضائية نفس الاسم تكريمًا لهذا الاكتشاف الأثري المهم.