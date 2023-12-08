يمكن تجديد مسارات السكك الحديدية المهجورة لتصبح مسارات لركوب الدراجات والمشي

تساءل تحقيق حديث عما إذا كان القطار لا يزال يسير على طول طريق ستراتفورد / الولايات المتحدة 158 وما إذا كان من الممكن تحويل خطوط السكك الحديدية المهجورة إلى مسارات لركوب الدراجات والمشي. الجواب هو لا، فالقطارات لم تستخدم تلك المسارات لسنوات عديدة. ومع ذلك، نادراً ما تتخلى شركات السكك الحديدية عن حقوقها في المرور.

ألقى بن ووبر، منسق الدراجات والمشاة في إدارة النقل بمدينة وينستون سالم، بعض الضوء على هذه المسألة. وفقًا لووبر، على الرغم من أن خط السكة الحديد قد يكون غير نشط، إلا أن نورفولك الجنوبية لم تتخل عنه رسميًا. لذلك، لا توجد حاليًا أي فرصة لمتابعة مسار على هذا الطريق. وقارن ذلك بالتجربة التي مرت بها المدينة مع NCDOT Rail وLong Branch Trail، حيث كانت NCDOT Rail شريكًا تعاونيًا في تطوير مسار على طول ممر السكك الحديدية. الخطط جارية لتوسيع هذا المسار بشكل أكبر.

تدرك المدينة قيمة مشاريع السكك الحديدية ولكنها لا تستطيع تنفيذها إلا عندما تكون هناك وكالة سكك حديدية راغبة كشريك. ولسوء الحظ، في حالة خط السكة الحديد طريق ستراتفورد/الولايات المتحدة 158، لا توجد مثل هذه الشراكة في الوقت الحاضر.

ومع ذلك، فإن مفهوم إعادة استخدام مسارات السكك الحديدية المهجورة وتحويلها إلى مسارات للمشي وركوب الدراجات يكتسب شعبية في جميع أنحاء البلاد. تدرك المجتمعات إمكانات وفوائد استخدام هذه الممرات غير المستخدمة. ومن خلال تحويلها إلى مسارات، فإنها تخلق مساحات آمنة وممتعة للأفراد للمشي أو الجري أو ركوب الدراجة في أوقات فراغهم. غالبًا ما تربط هذه المسارات بين الأحياء المختلفة، وتوفر طرق نقل بديلة، وتعزز أسلوب حياة نشط وصحي.

في حين أن خط السكك الحديدية المحدد المعني قد لا يكون متاحًا لإعادة استخدامه في الوقت الحالي، فقد نجحت العديد من المجتمعات الأخرى في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية. ومن خلال التعاون بين سلطات المدينة، ووكالات السكك الحديدية، والمنظمات المجتمعية، يمكن لهذه المشاريع أن تصبح حقيقة واقعة، حيث تقدم مجموعة من فرص الترفيه والنقل للمقيمين والزوار على حد سواء.