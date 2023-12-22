صناعة السيارات الكهربائية في الصين تغذي النمو لشركة تصنيع قطع غيار السيارات الألمانية

وضعت شركة ZF Friedrichshafen AG الألمانية لقطع غيار السيارات أنظارها على الاستفادة من صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين. وتهدف الشركة إلى زيادة مبيعاتها في الصين إلى 30% من إجمالي إيراداتها بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 18% في العام السابق، وفقًا لستيفان فون شوكمان، عضو مجلس إدارة ZF.

ومع التبني السريع للسيارات الكهربائية في الصين، تتوقع ZF أن تنمو إيراداتها مع قيام المزيد من شركات صناعة السيارات الصينية بتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية. تشتهر شركات صناعة السيارات الصينية ببراعتها التكنولوجية وقدرتها على التنفيذ السريع لأحدث التقنيات المتطورة، مما يجعلها متميزة في الصناعة.

وتهيمن الصين حاليا على سباق السيارات الكهربائية العالمي، حيث تمثل 80% من سعة بطاريات الليثيوم أيون في العالم وتتمتع بمزايا كبيرة في مكونات مهمة أخرى أيضا. بل إن شركة BYD المحلية، تتحدى شركة Tesla Inc. باعتبارها أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم، كما أن العديد من العلامات التجارية للسيارات الصينية تشق طريقها إلى السوق الأوروبية.

كما يؤدي توسع صناعة السيارات الصينية إلى تكثيف المنافسة في قطاع قطع غيار السيارات. وبينما تغامر العلامات التجارية الصينية بالخروج إلى الخارج، فإنها تجلب معها مورديها المحليين. ويعترف فون شوكمان بأن هذه المنافسة المتزايدة من الصين ستمتد على الأرجح إلى أوروبا، ويحث الشركات الأوروبية على التكيف من أجل البقاء.

تشهد صناعة السيارات العالمية تحولًا كبيرًا مع ظهور السيارات الكهربائية، وتمثل هيمنة الصين في هذا المجال فرصًا وتحديات للشركات في جميع أنحاء العالم. شركة ZF Friedrichshafen AG عازمة على الاستفادة من ثورة السيارات الكهربائية في الصين لتعزيز نموها والبقاء في طليعة الصناعة سريعة التطور.