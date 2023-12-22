المعارض التي يجب مشاهدتها في مدينة نيويورك قبل نهاية العام

تعج مدينة نيويورك بالمعارض الفنية التي لا تريد تفويتها قبل نهاية العام. من المنحوتات الآسرة إلى اللوحات النابضة بالحياة، يدفع هؤلاء الفنانون حدود وسائلهم ويبتكرون أعمالًا مثيرة للتفكير. فيما يلي خمسة معارض فردية مميزة:

دان لام: "الأمعاء" في هاشيموتو المعاصرة

يضم معرض دان لام في معرض هاشيموتو المعاصر 40 منحوتة جديدة جذابة بصريًا. تبدو المنحوتات متعددة الألوان وكأنها تقطر وتقطر، مما يخلق تأثيرًا جذابًا ولكنه مثير للاشمئزاز بعض الشيء. يضيف استخدام الفنان لمواد مثل الرغاوي والراتنجات والبوليمرات إلى اللمسة العميقة للأعمال الفنية. اكتسب دان لام عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ولفت انتباه جامعي الأعمال الفنية والمشاهير على حدٍ سواء.

تي إم ديفي: "فاي" في الشركة

يعرض المعرض الفردي لـ TM Davy في معرض الشركة لوحاته التصويرية والباستيل النابضة بالحياة. مستوحى من الواقعية السحرية، يخلق ديفي مشاهد وسيناريوهات خيالية تدعو إلى التفكير البهيج. تنقل اللوحات المشاهدين إلى عالم خرافي مليء بالمخلوقات المجنحة والألوان السريالية. يستغل عمل TM Davy خياله الإبداعي ويقدم لمحة عن عالم غريب الأطوار.

موندونجو: "مرحبًا" في بارو

تقدم مجموعة موندونجو الفنية الأرجنتينية، المكونة من جوليانا لافيت ومانويل ميندانها، معرضها "مرحبًا" في بارو نيويورك. يستخدم الفنانون مواد غير تقليدية مثل اللحوم والشمع لإنشاء أعمال مثيرة للتفكير. يستكشف المعرض التجارب الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع التركيز على منظور الجنوب العالمي. من خلال نهجها الفني الفريد، تقدم موندونجو نظرة مثيرة للاهتمام على الحالة المتطورة للعالم.

بخل الماس: «الرمل» عند غرين نفتالي

المعرض الفردي المرتقب لـ Diamond Stingily بعنوان "Sand" يستحوذ على معرض Greene Naftali بسلسلة من الأعمال واسعة النطاق. تدمج الفنانة مادة الرمل وأجزاء الجسم البرونزية في أعمالها الفنية، مما يخلق أجواءً أثرية. يتعامل عمل Stingily المتناثر والرنان عاطفيًا مع موضوعات المكان والذاكرة والخبرة. تم الحصول على أعمالها من قبل مجموعات عامة مرموقة في جميع أنحاء العالم.

لينوس بورجو: "Monstrum" في يوسي ميلو

يعرض المعرض الفردي الأول للينوس بورجو في نيويورك، بعنوان "Monstrum"، لوحاته التصويرية من عالم آخر. يستكشف بورجو حدود جسم الإنسان ضمن عوالم الواقع والخيال. إن استخدام الفنان للوحات الألوان الغنية والأجواء الجذابة يجذب المشاهدين إلى عالمه الفريد. يضم المعرض أيضًا منحوتات بورجو البرونزية، والتي تتعمق أكثر في موضوعات الجماليات الجسدية والتحولات.

تقدم هذه المعارض الفردية الخمسة مجموعة متنوعة من وجهات النظر الفنية ومن المؤكد أنها ستترك انطباعًا دائمًا. لا تفوت فرصة الانغماس في المشهد الفني النابض بالحياة في مدينة نيويورك قبل نهاية العام.