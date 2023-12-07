يستعد فيلق المهندسين بالجيش لإزالة سد إليزابيث، مما يخلق فرصًا لراكبي القوارب والأسماك

يستعد سلاح المهندسين بالجيش لهدم سد إليزابيث القديم في عام 2024. وفي حين أنه من المتوقع أن تؤدي إزالة السد إلى تحسين الملاحة التجارية على النهر، إلا أن هناك مخاوف بشأن تأثيره على موائل الأسماك. وللتخفيف من الاضطرابات المحتملة، استخدم سلاح المهندسين بالجيش رافعة ضخمة لإيداع دلاء من الصخور في نهر مونونجاهيلا بالقرب من إليزابيث بورو.

والغرض الرئيسي من هذا المشروع هو التعويض عن فقدان تأثير المياه العادمة الناجم عن إزالة السد. سيؤدي غياب السد إلى فتح أميال من النهر لركوب القوارب والأنشطة الترفيهية وممر الأسماك دون عائق. ووفقا لكريستينا شولتز، عالمة الأحياء في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، فإن إزالة السد ستفيد مجموعة متنوعة من أنواع الأسماك مثل العين رمادية فاتحة اللون، والباس، والمسكي.

ستؤدي الصخور المترسبة إلى إنشاء شعاب مرجانية للأسماك، مما يوفر موائل أساسية للأسماك في المنطقة، خاصة خلال موسم التكاثر. هذه المبادرة لا تقتصر على سد إليزابيث؛ سيكون هناك إجمالي 73 شعابًا مرجانية عبر خمسة أجزاء من برادوك إلى شارلروا. هذا التطور ليس مثيرًا للأسماك فحسب، بل أيضًا لراكبي القوارب والمستخدمين الترفيهيين لنهر مونونجاهيلا السفلي، لأنه سيعزز تجربتهم على الماء.

عندما يغامر أصحاب القوارب الترفيهية بالدخول إلى نهر مونونجاهيلا، سيتعين عليهم أن يكونوا على دراية بهذه الشعاب الصخرية. سيكون لبعض المناطق خلوص أقل عمقًا يبلغ حوالي ثلاثة أقدام. يُنصح راكبو القوارب بتوخي الحذر بشأن هذه الهياكل والرجوع إلى مخططات الملاحة المتوفرة على موقع LRP الإلكتروني من أجل التنقل الآمن.

ومع الإزالة المتوقعة لسد إليزابيث، يسعى سلاح المهندسين بالجيش جاهداً لتحقيق التوازن بين تحسين الملاحة التجارية والحفاظ على موائل الأسماك. يفتح هذا المشروع فرصًا جديدة لراكبي القوارب والحياة النهرية البحرية، مما يضمن وجود نظام بيئي حيوي ومستدام على نهر مونونجاهيلا.