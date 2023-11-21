إصدار وحدة التحكم المتطور للعبة Ark: Survival Ascend

Ark: Survival Ascated، النسخة الجديدة من Unreal Engine 5 المرتقبة للعبة الشهيرة Ark: Survival Evolved، أثارت الإثارة وخيبة الأمل بين لاعبي وحدة التحكم. أعلن Developer Studio Wildcard عن تاريخ إصدار إصدار Xbox مع تأخير إصدار PlayStation 5 في نفس الوقت.

في منشور حديث على Twitter، أكد Studio Wildcard أن Ark: Survival Ascending سيتم إطلاقه على Xbox Series X وS في 21 نوفمبر الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي / 5 مساءً بالمملكة المتحدة. لقد غرس هذا الإعلان الأمل في نفوس عشاق Ark، الذين كانوا متشككين في الماضي بشأن موثوقية تواريخ إصدار Studio Wildcard.

ومع ذلك، سيتعين على لاعبي PlayStation 5 الانتظار لفترة أطول قليلاً، حيث تم تأجيل إصدار Ark: Survival Ascending على هذه المنصة إلى أوائل ديسمبر. أشار Studio Wildcard إلى "بعض المشكلات" التي تمت مواجهتها أثناء عملية الاعتماد مع Sony كسبب للتأخير. من المتوقع أن اللعب عبر الأنظمة الأساسية قد يسبب مضاعفات، لكن Studio Wildcard يؤكد للاعبين أنهم يعملون بجد لتوفير أفضل تجربة ممكنة عبر الأنظمة الأساسية.

على الرغم من التأخير في وحدة التحكم، فقد تم اعتبار إطلاق Steam للعبة Ark: Survival Ascend ناجحًا. باعت اللعبة أكثر من 600,000 نسخة في أسبوعين فقط بعد إصدارها. ومع ذلك، واجه بعض اللاعبين مشكلات في الأداء أثرت على تجربة اللعب بشكل عام. لقد أقر Studio Wildcard بهذه المخاوف والتزم بمعالجتها من خلال التصحيحات والتحديثات.

بينما تستمر Ark: Survival Ascated في الخضوع للتحسينات، فإن سابقتها Ark: Survival Evolved، لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين. في الوقت الحاضر، عدد الأشخاص الذين يلعبون اللعبة الأصلية بنشاط أكبر من عدد الأشخاص الذين يمارسون اللعبة الأصلية.

سواء كان اللاعبون ينتظرون بفارغ الصبر إصدار وحدة التحكم أو يستمتعون باللعبة على Steam، فإن عالم Ark: Survival Ascending يقدم مغامرة مثيرة مليئة بالديناصورات وتحديات البقاء على قيد الحياة وتجربة لعب متطورة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي السفينة: صعود البقاء؟

Ark: Survival Ascending هي نسخة جديدة من اللعبة الأصلية Ark: Survival Evolved، التي طورها Studio Wildcard باستخدام Unreal Engine 5. وهي تقدم تجربة بقاء غامرة في عالم يعج بمخلوقات ما قبل التاريخ.

2. متى سيتم إصدار Ark: Survival Ascated على Xbox؟

سيتم إصدار Ark: Survival Ascated على Xbox Series X وS في 21 نوفمبر الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي / 5 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

3. لماذا تأخر إصدار Ark: Survival Ascending على PlayStation 5؟

تم تأجيل إصدار PlayStation 5 للعبة Ark: Survival Ascending إلى أوائل ديسمبر بسبب "بعض المشكلات" التي تمت مواجهتها أثناء عملية الاعتماد مع Sony. يعمل Studio Wildcard على حل هذه المشكلات وتزويد اللاعبين بأفضل تجربة ممكنة عبر الأنظمة الأساسية.

4. هل واجه إطلاق Steam للعبة Ark: Survival Ascend أي تحديات؟

نعم، واجه إطلاق Steam للعبة Ark: Survival Ascending مشكلات في الأداء أثرت على إصدار اللعبة. لقد أقر Studio Wildcard بهذه المخاوف ويعمل بنشاط على معالجتها من خلال التصحيحات والتحديثات.

5. كيف يمكن مقارنة شعبية Ark: Survival Evolved بـ Ark: Survival Ascended؟

في وقت نشر هذا المقال، كان هناك عدد أكبر من اللاعبين الذين يلعبون Ark: Survival Evolved بشكل نشط مقارنة بـ Ark: Survival Ascend. ومع ذلك، مع التحسينات والتحديثات المستمرة، يعد الإصدار المعاد تصميمه بتجربة لعب مثيرة ومتطورة.