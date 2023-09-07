هل يؤثر مقدمو برامج البث الصوتي ذات الضوضاء البيضاء على هوامش أرباح Spotify؟

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع مراسل بلومبرج آشلي كارمان، تمت مناقشة تأثير مدوني البث الصوتي على نموذج أعمال Spotify. قامت خدمة Spotify، وهي خدمة البث الرقمي الشهيرة للموسيقى والبودكاست، باستثمارات كبيرة في البث الصوتي. ومع ذلك، فقد خلق هذا القرار عن غير قصد تحديًا ماليًا للشركة.

يوضح كارمان أن القائمين على البث الصوتي للضوضاء البيضاء، الذين ينتجون محتوى يتضمن أصواتًا مهدئة أو ضوضاء في الخلفية، قد خفضوا أرباح Spotify السنوية بمبلغ مذهل قدره 38 مليون دولار. اكتسب مقدمو البودكاست هؤلاء عددًا كبيرًا من المتابعين، مما أدى إلى جذب المستمعين الذين يستخدمون محتواهم للاسترخاء أو النوم أو التركيز. ونتيجة لذلك، فقد نجحوا في الاستفادة من مكانة غير مستغلة في صناعة البث الصوتي.

لقد فاجأ صعود مقدمي البث الصوتي ذو الضوضاء البيضاء شركة Spotify، حيث ربما لم تتوقع الشركة التأثير المدمر الذي قد يحدثه هذا النوع على هوامش أرباحها. في حين أن Spotify عبارة عن منصة معروفة في المقام الأول ببث الموسيقى، إلا أن شعبية ملفات البودكاست ذات الضوضاء البيضاء أجبرت الشركة على معالجة الآثار المالية.

واستجابة لهذا التحدي، تتخذ Spotify عدة إجراءات. تعمل الشركة بنشاط على تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من تأثير منشئي البث الصوتي للضوضاء البيضاء على نموذج أعمالها. على الرغم من أن الإجراءات المحددة لم يتم تفصيلها في المقابلة، فمن المفترض أن تستكشف Spotify خيارات مثل إعادة تقييم اتفاقيات تقاسم الإيرادات أو تقديم سياسات جديدة لتنظيم هذا النوع من البث الصوتي وتحقيق الدخل منه.

يعد هذا الاضطراب غير المتوقع بمثابة تذكير بالطبيعة المتطورة لصناعة الترفيه الرقمي. مع استمرار تغير التكنولوجيا وتفضيلات المستهلك، يجب على الشركات مثل Spotify التكيف بسرعة لتظل قادرة على المنافسة وتحمي هوامش أرباحها.

مصادر:

- اشلي كارمان. مقابلة مع الأمين عبد المحمود. "هل يعبث القائمون على البث الصوتي بالضوضاء البيضاء بنموذج أعمال Spotify؟" سي بي سي آرتس.

- تعريف منشئي البودكاست بالضوضاء البيضاء: منشئو البودكاست الذين ينتجون محتوى يتميز بأصوات هادئة أو ضوضاء في الخلفية.

– تعريف هوامش الربح: نسبة الإيرادات التي تحتفظ بها الشركة كربح بعد احتساب النفقات.