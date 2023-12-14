يسعى سكان أمهيرست إلى الشفافية في عملية الميزانية

يدعو سكان أمهيرست إلى زيادة الشفافية في عملية ميزانية المدينة لعام 2024 بعد أن شعروا بالذهول بسبب الزيادة الكبيرة في الضرائب الضريبية هذا العام. ووافق مجلس المدينة على زيادة ضريبية بنسبة 11.4 بالمئة، وهو ما يقول بعض السكان إنه سيكون له تأثير كبير على مواردهم المالية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع والخدمات الأساسية.

يدافع مشرف المدينة بريان كولبا عن القرار، مشيرًا إلى أن الزيادة الضريبية المقترحة تم الإعلان عنها في منتصف سبتمبر وأن المدينة نشرت مسودات ميزانيتها عبر الإنترنت، إلى جانب عقد عدة جلسات استماع عامة، قبل التصويت لتجاوز ضريبة الضرائب في الولاية.

ومع ذلك، يرى النقاد أنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهود لإعلام السكان وإشراكهم في عملية صنع القرار بشأن الميزانية. ردًا على رد الفعل العنيف، اقترح عضو المجلس شون لافين قرارًا لترسيخ عملية ميزانية المدينة في قانون المدينة. سيتطلب القرار إنشاء نظرة عامة على ميزانية المواطن، وهي وثيقة ملخصة بلغة واضحة توضح بالتفصيل النفقات الرأسمالية المحددة وتحدد كيف يمكن للمقيمين المشاركة في العملية.

يوجد في المدينة حاليًا لجنة لمراجعة الميزانية من الحزبين تضم سكانًا ومشرعين. ويؤكد كولبا أن الممارسات الحالية للبلدة تتوافق مع القرار المقترح، مشددًا على أن معلومات الميزانية ستستمر في نشرها ومناقشتها في جلسات الاستماع العامة.

وستمول عائدات الضرائب الإضافية الناتجة عن الزيادة مشاريع مختلفة، بما في ذلك مشروع إضاءة LED بقيمة 33 مليون دولار، والوظائف الشاغرة في قسم الشرطة، والاستثمارات في الطرق السريعة الجديدة ومركبات الشرطة. وتهدف هذه النفقات إلى معالجة العجز السابق والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأمل كولبا أن يحقق مشروع إنارة الشوارع وفورات بحلول العام المقبل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل العبء على محافظ السكان في عام 2025. وهو يدرك أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهدًا مستمرًا.

سيتم تقديم قرار لافين في الاجتماع القادم لمجلس المدينة، ومن المتوقع أن يتبع ذلك جلسة استماع عامة وتصويت في العام الجديد. سيكون نجاح الاقتراح مشروطًا بدعم المجتمع، ويقوم لافين بحشد السكان من خلال عريضة، مشددًا على الحاجة إلى هذا التغيير الضروري في عملية ميزانية المدينة.