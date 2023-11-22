هل البقالة أرخص في Walmart أو Sam's Club؟

عندما يتعلق الأمر بالتسوق من البقالة، فإن العثور على أفضل العروض يمثل دائمًا أولوية قصوى بالنسبة للمستهلكين. هناك خياران شائعان للمتسوقين المهتمين بالميزانية هما Walmart وSam's Club. يقدم كلا عملاقي التجزئة مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، ولكن أيهما يقدم أفضل العروض على محلات البقالة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

وول مارت: وول مارت هي شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات معروفة بمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة. مع وجود العديد من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فهو خيار مناسب للعديد من المتسوقين. تقدم Walmart مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والمنتجات التي تلبي مختلف الميزانيات والتفضيلات. يقدم المتجر بشكل متكرر عروضًا ترويجية وخصومات، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير المال عند شراء البقالة.

نادي سام: Sam's Club، وهو نادي مستودعات للعضوية فقط، هو شركة تابعة لـ Walmart. ويقدم كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مخفضة. على الرغم من أن الأمر يتطلب رسوم عضوية، إلا أن التوفير في محلات البقالة غالبًا ما يفوق هذه التكلفة بالنسبة للمتسوقين الدائمين. يعد Sam's Club مفيدًا بشكل خاص للعائلات الكبيرة أو الشركات التي تحتاج إلى الشراء بكميات كبيرة. يقدم المتجر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الطازجة واللحوم والمواد الغذائية الأساسية.

أيهما أرخص؟

تحديد ما إذا كانت البقالة أرخص في Walmart أو Sam's Club يعتمد على عوامل مختلفة. في حين أن Sam's Club قد يقدم أسعارًا أقل لكل وحدة نظرًا لكمياتها الكبيرة، فإن Walmart غالبًا ما يقدم عروضًا أفضل على العناصر الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي العروض الترويجية والخصومات المتكررة التي تقدمها Walmart إلى تقليل التكلفة الإجمالية لمشتريات البقالة.

أسئلة وأجوبة:

1. هل أحتاج إلى عضوية للتسوق في Walmart؟

لا، Walmart مفتوح لعامة الناس ولا يتطلب العضوية.

2. هل يمكنني التسوق في Sam's Club بدون عضوية؟

لا، Sam's Club هو نادي مستودعات للعضوية فقط. ومع ذلك، فهم يقدمون تصريحًا ليوم واحد لغير الأعضاء للتسوق مقابل رسوم خدمة قدرها 10%.

3. هل المدخرات في Sam's Club تستحق رسوم العضوية؟

إذا كنت تشتري البقالة بشكل متكرر بكميات كبيرة أو كان لديك عائلة كبيرة، فإن التوفير في Sam's Club غالبًا ما يفوق رسوم العضوية. يوصى بتقييم عادات التسوق الخاصة بك ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ القرار.

في الختام، يقدم كل من Walmart وSam's Club أسعارًا تنافسية على محلات البقالة، لكن الخيار الأفضل يعتمد على الاحتياجات والتفضيلات الفردية. يعد Walmart مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن صفقات على العناصر الفردية، في حين يعد Sam's Club مفيدًا لعمليات الشراء بالجملة. ضع في اعتبارك عادات التسوق الخاصة بك وميزانيتك وحجم أسرتك لتحديد المتجر الذي سيوفر أفضل قيمة لاحتياجات البقالة الخاصة بك.