هل إناث القطط عديمة الجنس؟

هل القطط الإناث لاجنسية؟

ملخص:

إناث القطط، مثل نظرائها من الذكور، ليست كائنات لاجنسية. في حين أنها قد لا تظهر نفس السلوكيات الجنسية العلنية مثل الذكور، فإن القطط الأنثوية هي في الواقع مخلوقات جنسية. يعد فهم البيولوجيا الإنجابية وسلوكيات القطط الأنثوية أمرًا بالغ الأهمية للملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وضمان رفاهيتها بشكل عام.

مقدمة:

لطالما فتنت القطط، ذكوراً وإناثاً، البشر بطبيعتها الغامضة والمستقلة. ومع ذلك، لا تزال هناك مفاهيم خاطئة حول الحياة الجنسية للقطط الإناث. في هذه المقالة، سوف نستكشف البيولوجيا الإنجابية للقطط الأنثوية، ونكشف زيف الخرافات الشائعة، ونلقي الضوء على طبيعتها الجنسية.

البيولوجيا الإنجابية للقطط الأنثوية:

تصل إناث القطط، أو الملكات، إلى مرحلة النضج الجنسي بين عمر 5 و9 أشهر. على عكس بعض الثدييات الأخرى، القطط هي "محفزة للتبويض"، مما يعني أنها تحتاج إلى تحفيز من التزاوج لإطلاق البيض للتخصيب. وهذا يعني أن إناث القطط لا تعاني من دورات شهرية منتظمة مثل البشر.

عندما تكون أنثى القطة في مرحلة الحرارة، المعروفة أيضًا باسم الشبق، فإنها تصبح متقبلة للتزاوج. خلال هذا الوقت، والذي يستمر عادة من 4 إلى 7 أيام، قد تظهر الملكة سلوكيات مختلفة مثل زيادة النطق، والأرق، والتدحرج على الأرض، والاحتكاك بالأشياء. هذه السلوكيات هي إشارات للزملاء المحتملين بأنها مستعدة للتكاثر.

الخرافة: إناث القطط لا تشعر بالمتعة أثناء التزاوج:

خلافًا للاعتقاد الشائع، تشعر إناث القطط بالمتعة أثناء التزاوج. في حين أنه من الصحيح أن القطط الذكور لديها قضيب شائك يحفز الإباضة عند الإناث، إلا أن هذا لا يعني أن الفعل يخلو تمامًا من المتعة بالنسبة للأنثى. يمكن أن يكون تحفيز وإفراز الهرمونات أثناء التزاوج أمرًا ممتعًا بالنسبة إلى إناث القطط.

تعقيم إناث القطط:

لمنع الحمل غير المرغوب فيه وتقليل مخاطر بعض المشكلات الصحية، يوصى بالتعقيم (الإزالة الجراحية للمبيضين والرحم) للقطط الإناث غير المخصصة للتكاثر. كما أن التعقيم يلغي حاجة الملكات إلى الخضوع للتغيرات الهرمونية والسلوكية المرتبطة بدورات الحرارة.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: هل تستطيع إناث القطط التكاثر بدون تزاوج؟

ج: لا، إناث القطط لا يمكنها التكاثر بدون تزاوج. أنها تتطلب التحفيز من التزاوج لإطلاق البيض للتخصيب.

س: هل تمر إناث القطط بسن اليأس؟

ج: لا، إناث القطط لا تمر بمرحلة انقطاع الطمث. تظل خصبة طوال حياتها، على الرغم من أن الخصوبة قد تنخفض مع تقدم العمر.

س: كم مرة تدخل إناث القطط في الحرارة؟

ج: عادة ما تتعرض إناث القطط للحرارة كل 2-3 أسابيع خلال موسم التكاثر، والذي يحدث عادة من الربيع إلى الخريف.

س: هل يجب تعقيم أنثى القطة إذا لم تخرج؟

ج: نعم، لا يزال من المستحسن تعقيم إناث القطط حتى ولو لم تخرج. يساعد التعقيم على منع حالات الحمل غير المرغوب فيه ويقلل من مخاطر بعض المشكلات الصحية.

في الختام، القطط الأنثوية ليست مخلوقات لاجنسية. يعد فهم بيولوجياهم وسلوكياتهم الإنجابية أمرًا ضروريًا لملكية الحيوانات الأليفة المسؤولة. من خلال فضح الخرافات والمفاهيم الخاطئة، يمكننا ضمان رفاهية رفاقنا من القطط واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم الإنجابية.

مصادر:

– الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات (ASPCA)

– مركز كورنيل الصحي للقطط