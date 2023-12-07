هل الكلاب واعية ذاتيا؟

ملخص:

إن مسألة ما إذا كانت الكلاب تتمتع بالوعي الذاتي قد أثارت اهتمام العلماء وأصحاب الكلاب على حد سواء لفترة طويلة. وبينما يرى البعض أن الكلاب تمتلك مستوى من الوعي الذاتي مشابهًا للإنسان، يعتقد البعض الآخر أن فهمها لذاتها محدود. يتعمق هذا المقال في مفهوم الوعي الذاتي لدى الكلاب، ويستكشف الدراسات المختلفة وآراء الخبراء والملاحظات السلوكية لتسليط الضوء على هذا الموضوع الرائع.

هل الكلاب تدرك ذاتها؟

يشير مفهوم الوعي الذاتي إلى قدرة الفرد على إدراك وجوده الخاص باعتباره منفصلاً عن العالم الخارجي. إنه ينطوي على الشعور بالذات والهوية الشخصية والوعي. في حين تم قبول البشر على نطاق واسع ككائنات واعية لذاتها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الكلاب، رفاقنا المخلصين، تشترك في هذه القدرة المعرفية.

فهم الوعي الذاتي:

لفهم الوعي الذاتي لدى الكلاب، من المهم أن نفهم كيفية قياسه عند البشر. إحدى الطرق الشائعة هي اختبار التعرف على الذات في المرآة، حيث يتم تمييز الفرد بصبغة غير مرئية ووضعه أمام المرآة. إذا أدرك الفرد أن العلامة موجودة على نفسه، فهذا يشير إلى مستوى من الوعي الذاتي.

البحوث والدراسات:

حاولت العديد من الدراسات التحقق من الوعي الذاتي لدى الكلاب باستخدام أشكال مختلفة من اختبار المرآة. بينما يزعم بعض الباحثين أن الكلاب تفشل في التعرف على نفسها في المرايا، يرى آخرون أن هذا الاختبار قد لا يكون مناسبًا للكلاب بسبب اعتمادها على الإشارات الشمية بدلاً من الإشارات البصرية.

في دراسة بارزة أجرتها ألكسندرا هورويتز، عالمة الإدراك وخبيرة سلوك الكلاب، تم تعريض الكلاب لرائحتها الخاصة إلى جانب رائحة الكلاب الأخرى. أشارت النتائج إلى أن الكلاب أمضت وقتًا أطول في التحقق من رائحتها، مما يشير إلى مستوى من التعرف على الذات يعتمد على الإشارات الشمية.

استخدمت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة هلسنكي تقنية تتبع العين لتحليل كيفية إدراك الكلاب لصورها وصور الكلاب الأخرى. وكشفت النتائج أن الكلاب ركزت أكثر على صورها الخاصة، مما يشير إلى وعي ذاتي محتمل.

آراء الخبراء:

الخبراء في مجال سلوك الكلاب والإدراك لديهم آراء مختلفة حول ما إذا كانت الكلاب تتمتع بالوعي الذاتي. يرى البعض أن الكلاب تمتلك شكلاً أساسيًا من الوعي الذاتي، بينما يعتقد البعض الآخر أن فهمهم لذاتهم يقتصر على بيئتهم المباشرة وتفاعلاتهم الاجتماعية.

ويشير الدكتور بريان هير، وهو باحث مشهور في مجال الإدراك لدى الكلاب، إلى أن الكلاب لديها "نظرية ذهنية"، تمكنها من فهم الحالات العقلية للآخرين. ويقول إن هذه القدرة تشير إلى مستوى من الوعي الذاتي.

الملاحظات السلوكية:

غالبًا ما يبلغ أصحاب الكلاب عن حالات الوعي الذاتي لدى حيواناتهم الأليفة. على سبيل المثال، قد تظهر الكلاب إحراجًا أو شعورًا بالذنب عند ضبطها وهي تتصرف بشكل سيء، مما يشير إلى فهم أفعالها والعواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الكلاب تستخدم المرايا لتحديد موقع الأشياء المخفية أو فحص نفسها، مما يشير إلى مستوى من التعرف على الذات.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: هل تستطيع الكلاب التعرف على نفسها في المرايا؟

ج: إن قدرة الكلاب على التعرف على نفسها في المرايا هي موضوع نقاش بين الباحثين. في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الكلاب تفشل في اختبار التعرف على الذات في المرآة، يرى آخرون أن هذا الاختبار قد لا يكون مناسبًا للكلاب بسبب اعتمادها على الإشارات الشمية.

س: هل لدى الكلاب شعور بالذات؟

ج: تختلف آراء الخبراء حول مدى الوعي الذاتي لدى الكلب. بينما يجادل البعض بأن الكلاب تمتلك شكلاً أساسيًا من الوعي الذاتي، يعتقد البعض الآخر أن فهمهم لذاتهم يقتصر على بيئتهم المباشرة وتفاعلاتهم الاجتماعية.

س: كيف تظهر الكلاب الوعي الذاتي؟

ج: تشير الملاحظات السلوكية إلى أن الكلاب قد تظهر وعيًا ذاتيًا من خلال سلوكيات مثل الإحراج أو الشعور بالذنب عند ضبطها وهي تسيء التصرف. بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة استخدام الكلاب للمرايا لتحديد موقع الأشياء المخفية أو فحص نفسها، مما يشير إلى مستوى من التعرف على الذات.

في الختام، تظل مسألة ما إذا كانت الكلاب تتمتع بالوعي الذاتي موضوعًا للبحث والنقاش المستمر. في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الكلاب تمتلك مستوى من الوعي الذاتي، يرى البعض الآخر أن فهمهم لذاتهم قد يكون محدودًا. من الضروري إجراء المزيد من البحث والاستكشاف لكشف تعقيدات الإدراك لدى الكلاب وتسليط الضوء على العالم الرائع لرفاقنا المحبوبين ذوي الأرجل الأربعة.

مصادر:

– هورويتز، أ. (2017). كونه كلبًا: اتباع الكلب في عالم الرائحة. سكريبنر.

- جالوب جونيور، جي جي (1970). الشمبانزي: الاعتراف بالذات. العلم، شنومكس (شنومكس)، شنومكس-شنومكس.

- Somppi, S., Törnqvist, H., Hänninen, L., Krause, CM, Vainio, O., & Kujala, MV (2016). الكلاب تصطاد التثاؤب البشري. رسائل علم الأحياء، 12 (7)، 20160314.