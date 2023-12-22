غيوم قوس قزح النادرة تضيء سماء القطب الشمالي

ملخص: تضيء سحب قوس قزح المذهلة، والمعروفة باسم السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs)، سماء القطب الشمالي منذ أكثر من ثلاثة أيام. تم رصد هذه الظواهر الملونة في النرويج والسويد وفنلندا وألاسكا، وحتى في اسكتلندا، وذلك بسبب موجة برد غير عادية. تتشكل الخلايا الجذعية الصلبة عندما يدخل بخار الماء إلى طبقة الستراتوسفير وتكون درجات الحرارة باردة بما يكفي للتكثيف. ويحدث هذا الحدث النادر بوتيرة متزايدة في القطب الشمالي، بحسب وكالة ناسا.

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عرض مذهل للألوان في سماء القطب الشمالي

تزينت سماء القطب الشمالي بعرض مذهل لسحب قوس قزح، التي أسرت انتباه المتفرجين لأكثر من ثلاثة أيام متتالية. وقد شوهدت هذه السحب الستراتوسفيرية القطبية الرائعة (PSCs) في مواقع متعددة، بما في ذلك النرويج والسويد وفنلندا وألاسكا، وتنتشر ألوانها النابضة بالحياة حتى في اسكتلندا.

هذه الظاهرة المذهلة هي نتيجة لموجة باردة غير عادية خلقت الظروف المثالية لتشكيل الشركات الأمنية الخاصة. ومع دخول بخار الماء إلى طبقة الستراتوسفير وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، تظهر الخلايا الجذعية السرطانية كمشهد ساحر. وتشكل هذه السحب عائقًا أمام عملية تبريد الغلاف الجوي لأنها تحبس الإشعاع طويل الموجة (OLR) الصادر وتعكس بعضًا منه نحو سطح الأرض، كما وصفته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

يبدو أن تواتر حدوث حوادث PSC في القطب الشمالي آخذ في الارتفاع، مما يجذب انتباه الباحثين في جميع أنحاء العالم. وكانت ناسا تراقب هذا الاتجاه عن كثب، ولاحظت زيادة في مشاهدات هذه التكوينات السحابية النادرة. يمكن تصنيف هذه السحب إلى نوعين: تلك المكونة من مزيج من بلورات الجليد وحمض النيتريك، والتي تظهر ألوانًا أقل حيوية، وتلك التي تتكون من بلورات ثلجية نقية، والتي تنتج سحب قوس قزح الأكثر حيوية وإثارة للبصر التي شوهدت في العرض الأخير.

تُظهر الصور المذهلة التي التقطها المصور Ramunė Šapailaitė، الجمال الاستثنائي لهذه السحب. ووصف المشهد بأنه "مذهل"، وأبدى سابيلايتي تعجبه من انفجار الألوان، خاصة خلال اللحظات التي سبقت غروب الشمس مباشرة. تلتقط الصور، التي تم التقاطها بكاميرا الهاتف، بشكل جميل الوميض المتقزح وألوان قوس قزح لشاشات PSC، مما يغمر المشاهدين في تجربة سحرية حقًا.

وبينما تستمر سحب قوس قزح النادرة والمراوغة هذه في تزيين سماء القطب الشمالي، فإنها بمثابة تذكير بعجائب الطبيعة غير العادية والجمال الهائل الذي يمكن العثور عليه حتى في أقسى البيئات.