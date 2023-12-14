عظام الأنف الفريدة لأختام القطب الشمالي تمكن من البقاء على قيد الحياة في البرد

تم اكتشاف تكيف رائع في فقمات القطب الشمالي يساعدها على البقاء في البيئات شديدة البرودة. اكتشف باحثون في جامعة كامبريدج أن فقمة القطب الشمالي تحتوي على عظام أنفية معقدة للغاية، مما يساعد في الحفاظ على الحرارة والرطوبة.

على غرار الحيوانات والبشر الأخرى، تمتلك فقمة القطب الشمالي عظامًا أنفية رفيعة مسامية تُعرف باسم التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية. هذه العظام مغطاة بطبقة من الأنسجة ولها بنية فريدة تشبه المتاهة. عندما يدخل الهواء الممرات الأنفية، فإنه يتدفق عبر التوربينات العلوية أولاً، مما يسمح للأنسجة المحيطة بتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين. عند الزفير، يتبع الهواء نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة ويمنع فقدانها.

يؤثر تعقيد بنية عظم الأنف بشكل مباشر على كفاءته. تم العثور على الحيوانات التي تعيش في البيئات الباردة والجافة، مثل الرنة في القطب الشمالي، لديها توربينات ماكسيلوتوربينات أكثر تعقيدًا مقارنة بالحيوانات في المناخات الأكثر دفئًا.

في دراسة رائدة، استخدم العلماء الأشعة المقطعية لفحص عظام الأنف للفقمات الملتحية وفقمة الراهب المتوسطية. في حين أظهر كلا النوعين هياكل معقدة، كانت عظام الأنف للفقمة الملتحية أكثر كثافة وتعقيدًا بشكل ملحوظ من أي عظام تم وصفها سابقًا. ولتقييم فعالية تصميمها، تم استخدام النمذجة الحاسوبية لقياس كمية الطاقة المفقودة كحرارة أثناء العمليات الفيزيائية.

وأظهرت النتائج أنه عند درجات حرارة -30 درجة مئوية و10 درجات مئوية (-22 درجة فهرنهايت و50 درجة فهرنهايت)، تفوقت الفقمة الملتحية على فقمة البحر الأبيض المتوسط ​​في الحفاظ على الحرارة والرطوبة. مع كل نفس عند -30 درجة مئوية، فقد فقمة الراهب حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء مقارنة بالفقمة الملتحية. حتى عند درجة حرارة 10 درجات مئوية، لا يزال فقمة الراهب يتعرض لفقدان الحرارة والرطوبة بمقدار 1.5 مرة تقريبًا مقارنة بختم القطب الشمالي.

يشير هذا التكيف الاستثنائي إلى قدرة الفقمة الملتحية الرائعة على الازدهار في ظروف القطب الشمالي القاسية. وكما لاحظ سيجني كيلستروب من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، فإن تطور البنية المعقدة لعظام الأنف سمح للفقمات بالبقاء على قيد الحياة والازدهار في بيئتها القاسية.