وجدت دراسة جديدة أن عظام أنف فقمات القطب الشمالي تتكيف مع البرد الشديد

ملخص: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج أن فقمات القطب الشمالي طورت عظامًا معقدة تشبه المتاهة في أنوفها للتعامل مع الظروف الباردة القاسية في بيئتها. هذه العظام، التي تسمى التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية، لها بنية معقدة تسمح للأنسجة المحيطة بتدفئة وترطيب الهواء قبل وصوله إلى الرئتين، وبالتالي منع فقدان الحرارة. وقارنت الدراسة عظام أنف الفقمة الملتحية، التي توجد عادة في القطب الشمالي، مع عظام فقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط. وأظهرت النتائج أن عظام الأنف للفقمة الملتحية كانت أكثر كثافة وتعقيدًا من أي عظام تمت ملاحظتها سابقًا. وباستخدام نموذج حاسوبي، أثبت الباحثون أن الفقمة الملتحية كانت أكثر كفاءة بشكل ملحوظ في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة مقارنة بفقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط ​​عند درجات حرارة -30 درجة مئوية و10 درجات مئوية.

في المقالة الأصلية، كان التركيز على مقارنة هياكل عظام الأنف بين أنواع الفقمات المختلفة وكيف تساعد هذه التعديلات في الحفاظ على الحرارة والرطوبة. في المقال الجديد، يتحول التركيز نحو اكتشاف تكيف جديد في فقمات القطب الشمالي يمكّنها من البقاء على قيد الحياة في ظروف القطب الشمالي القاسية. عنوان المقال الجديد يسلط الضوء على هذه النتيجة.

تشتهر المنطقة القطبية الشمالية بدرجات الحرارة شديدة البرودة وبيئتها الصعبة، كما أن قدرة سكانها على التكيف أمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة. تلقي الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج الضوء على العملية التطورية الرائعة التي أدت إلى عظام الأنف المعقدة لأختام القطب الشمالي.

استخدم الباحثون الأشعة المقطعية لفحص عظام الأنف لكل من الفقمة الملتحية وختم الراهب المتوسطي. في حين أظهر كلا النوعين هياكل عظمية أنفية معقدة، فإن الفقمة الملتحية كانت تحتوي على أكثر العظام تفصيلًا وتعقيدًا على الإطلاق. يسمح هذا التعقيد بمساحة سطحية أكبر، مما يزيد من الاحتفاظ بالحرارة والحفاظ على الرطوبة.

ولفهم كفاءة هذه التعديلات بشكل أكبر، استخدم الباحثون نموذجًا حاسوبيًا لمقارنة فقدان الحرارة والرطوبة بين نوعي الفقمة عند درجات حرارة متفاوتة. وأظهرت النتائج أن الفقمة الملتحية كانت أفضل بكثير في الحفاظ على الحرارة والرطوبة مقارنة بختم الراهب في البحر الأبيض المتوسط.

تسلط هذه النتائج الضوء على المرونة الرائعة والقدرة على التكيف التي تتمتع بها فقمات القطب الشمالي، حيث طورت سمات تشريحية محددة لمكافحة البرد القارس. توفر عظام الأنف المعقدة ميزة حاسمة في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة، مما يتيح لهذه الأختام أن تزدهر في بيئة القطب الشمالي القاسية.

إن فهم هذه التعديلات يمكن أن يساعد الباحثين على اكتساب رؤى قيمة حول تعقيدات النظم البيئية في القطب الشمالي والطرق التي تكيفت بها الكائنات الحية للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف القاسية. كما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه البيئات الفريدة لضمان استمرار وجود هذه الأنواع الرائعة.