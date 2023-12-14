تتيح عظام الأنف الفريدة لأختام القطب الشمالي التنظيم الحراري في المناخات المتجمدة

تم اكتشاف تكيف رائع في فقمات القطب الشمالي لمساعدتها على البقاء دافئًا في البيئات الجليدية: عظام الأنف المعقدة التي تشبه المتاهة. هذه العظام، المعروفة باسم التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية، موجودة في العديد من الطيور والثدييات، بما في ذلك البشر، ومغطاة بطبقة من الأنسجة. ويوضح ماثيو ماسون من جامعة كامبريدج أن هذه العظام الأنفية تأخذ شكل لفائف أو هياكل متفرعة، مما يزيد من مساحة السطح ويعزز فعاليتها في تدفئة وترطيب الهواء المستنشق قبل وصوله إلى الرئتين.

ومن المثير للاهتمام أن تعقيد التوربينات الفكية يختلف بين الحيوانات المختلفة اعتمادًا على موطنها وظروفها البيئية. تميل الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة والجافة، مثل حيوانات الرنة في القطب الشمالي، إلى امتلاك عظام أنف أكثر تعقيدًا مقارنة بتلك التي تعيش في المناخات الدافئة. أجرى ماسون وفريقه مؤخرًا دراسة على فقمات القطب الشمالي لفهم طبيعة التوربينات الفكية ووظيفتها التنظيمية الحرارية.

باستخدام الأشعة المقطعية للفقمات الملتحية الموجودة في فقمة الراهب في القطب الشمالي والبحر الأبيض المتوسط، لاحظ الباحثون أن عظام الأنف للفقمات الملتحية كانت معقدة وكثيفة بشكل استثنائي، متجاوزة أي أوصاف سابقة. استخدم الفريق بعد ذلك نموذجًا حاسوبيًا لتحليل مدى قدرة الأختام على الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة عند -30 درجة مئوية و10 درجات مئوية (-22 درجة فهرنهايت و50 درجة فهرنهايت). وكانت النتائج رائعة.

بالمقارنة مع فقمة الراهب المتوسطية، أظهرت الفقمة الملتحية انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة وفقدان الماء لكل نفس عند درجتي الحرارة. عند -30 درجة مئوية، فقد فقمة الراهب حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء من الفقمة الملتحية، بينما عند 10 درجة مئوية، فقد حوالي 1.5 مرة أكثر. بشكل ملحوظ، تسلط هذه النتائج الضوء على الدور الحاسم للبنية العظمية الأنفية المعقدة في تمكين فقمة القطب الشمالي من التكيف والبقاء على قيد الحياة في بيئتها القاسية.

ويؤكد الدكتور سيغن كييلستروب، من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن البنية العظمية للأنف المتقنة تطورت لجعل الحياة ممكنة في القطب الشمالي. تساهم الدراسة في فهمنا لكيفية تطور الحيوانات لتكيفات ملحوظة لتزدهر في المناخات القاسية.