طورت فقمة القطب الشمالي عظامًا أنفية معقدة للبقاء على قيد الحياة في البيئة الباردة

كشفت دراسة حديثة أن فقمات القطب الشمالي طورت تكيفًا فريدًا للنمو في درجات الحرارة المتجمدة: عظام أنف معقدة تشبه المتاهة. في السابق، كان من المعروف أن العديد من الطيور والثدييات، بما في ذلك البشر، تمتلك عظام أنف رفيعة مسامية تسمى التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية، وهي مغطاة بالأنسجة. تعمل هذه الهياكل الشبيهة بالتمرير على تسخين وترطيب الهواء عند دخوله إلى الجسم، مما يمنع فقدان الحرارة والرطوبة.

ومع ذلك، اكتشف الباحثون في جامعة كامبريدج والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن فقمة القطب الشمالي، وتحديدًا الفقمة الملتحية، تمتلك أكثر التوربينات الفكية تعقيدًا على الإطلاق. ومن خلال استخدام الأشعة المقطعية، لاحظ الفريق أن عظام الأنف للفقمات الملتحية كانت أكثر كثافة وتعقيدًا من تلك الموجودة في أي نوع آخر تمت دراسته سابقًا.

ولتقييم كفاءة هذا التكيف، أجرى العلماء عمليات محاكاة حاسوبية لمقارنة الفقمة الملتحية مع فقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط. أظهرت النتائج أن الفقمة الملتحية احتفظت بدرجة أكبر بكثير من الحرارة والرطوبة عند -30 درجة مئوية و10 درجات مئوية مقارنة بفقمة الراهب. عند درجة حرارة -30 درجة مئوية، فقد فقمة الراهب حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة ماء أكثر لكل نفس مقارنة بالفقمة الملتحية. وبالمثل، عند درجة حرارة 10 درجات مئوية، فقد فقمة الراهب حوالي 1.5 مرة من الحرارة والماء أكثر من نظيره في القطب الشمالي.

يعد الهيكل المعقد للفك العلوي الملتحي تطورًا تطوريًا ملحوظًا يسمح لهذه الحيوانات بالبقاء على قيد الحياة في بيئة القطب الشمالي القاسية. من خلال تقليل فقدان الحرارة والرطوبة أثناء التنفس، يمكن للأختام الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية أكثر استقرارًا وتجنب الجفاف.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تكيف الحيوانات البحرية في القطب الشمالي ويسلط الضوء على التنوع المذهل لحلول الطبيعة للتحديات البيئية. إن فهم هذه التعديلات يمكن أن يساعد في جهود الحفظ ويفيد التطورات التكنولوجية المستقبلية المستوحاة من الطبيعة.