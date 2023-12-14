عظام الأنف المعقدة لأختام القطب الشمالي: تكيف رائع للبقاء على قيد الحياة في البرد القارس

ملخص: تكشف الأبحاث الحديثة أن فقمات القطب الشمالي تمتلك هياكل عظمية أنفية فريدة تساعدها على تحمل درجات الحرارة شديدة البرودة في موائلها الجليدية. تسمح العظام المعقدة التي تشبه المتاهة، والمعروفة باسم الماكسيلوتوربينات أو المحارة الأنفية، للفقمات بالاحتفاظ بالحرارة والرطوبة أثناء التنفس. ويلعب تعقيد هذه الهياكل دورًا حاسمًا في ضمان بقاء الفقمات في بيئتها الباردة والجافة.

لقد طورت فقمات القطب الشمالي، مثلها مثل غيرها من الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة، تكيفات متخصصة للتعامل مع الظروف القاسية. أجرى ماثيو ماسون وفريق من الباحثين من جامعة كامبريدج دراسة لمقارنة عظام الأنف للفقمات الملتحية (Erignathus barbatus)، التي توجد عادة في القطب الشمالي، مع عظام فقمة البحر الأبيض المتوسط ​​(Monachus monachus). كشفت الأشعة المقطعية أنه على الرغم من أن كلا النوعين يمتلكان توربينات فكية معقدة، إلا أن الفقمات الملتحية أظهرت عظام أنف أكثر كثافة وتعقيدًا بشكل ملحوظ.

يساهم شكل وتعقيد عظام الأنف في وظائفها. عندما يمر الهواء عبر التوربينات الفكية، تقوم الأنسجة المحيطة بها بتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى رئتي الفقمات. عند الزفير، يتم اتباع نفس المسار، مما يؤدي إلى احتجاز الحرارة والرطوبة بشكل فعال.

تم إجراء تجارب النمذجة الحاسوبية لقياس كفاءة الأختام في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة عند درجات حرارة -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت) و10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت). ووجد فريق البحث أن كل نفس عند درجة حرارة -30 درجة مئوية، يفقد فقمة البحر الأبيض المتوسط ​​حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء مقارنة بالفقمة الملتحية. وبالمثل، عند درجة حرارة 10 درجات مئوية، فقد فقمة الراهب ما يقرب من 1.5 مرة من الحرارة والماء أكثر من نظيره في القطب الشمالي.

يعتقد العلماء أن تعقيد وكثافة التوربينات الفكية في الفقمات الملتحية قد تطورت كتكيف ملحوظ مع بيئتها القاسية في القطب الشمالي. تسمح الهياكل العظمية الأنفية المعقدة للأختام بالحفاظ على الحرارة والرطوبة الثمينة التي قد تُفقد لولا ذلك. يوضح سيجني كيلستروب من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الهيكل المعقد ضروري لبقاء الفقمات في القطب الشمالي.

وفي الختام، فإن اكتشاف الهياكل العظمية الأنفية المعقدة والفريدة من نوعها لأختام القطب الشمالي يسلط الضوء على التكيفات الرائعة التي تمكن هذه الحيوانات من العيش في البرد القارس. إن فهم الآليات الكامنة وراء احتفاظها بالحرارة والرطوبة يمكن أن يساهم في إجراء مزيد من الأبحاث حول تكيف الحيوانات مع البيئات القاسية وإلهام التطبيقات المحتملة في التكنولوجيا البشرية.