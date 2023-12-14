الأختام القطبية الشمالية: أسياد التكيف في البرد القارس

ملخص: طورت فقمات القطب الشمالي ميزة تشريحية فريدة تساعدها على البقاء دافئًا في درجات الحرارة المتجمدة. تطورت عظام الأنف المعقدة، المعروفة باسم المخروط الأنفي أو المحارة الأنفية، إلى أشكال معقدة تعزز قدرتها على الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة. يعد هذا التكيف أمرًا بالغ الأهمية لبقائهم في بيئة القطب الشمالي القاسية.

تمتلك فقمات القطب الشمالي، مثل العديد من الحيوانات الأخرى، عظام أنف تشبه اللفائف أو الفروع. عندما يتنفسون، يتدفق الهواء عبر هذه العظام، مما يسمح للأنسجة المحيطة بتدفئة وترطيبه قبل الوصول إلى الرئتين. عند الزفير، يتبع الهواء نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة لمنع فقدانهما.

قام فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج بدراسة عظام الأنف للفقمة الملتحية وختم الراهب المتوسطي. واكتشفوا أن الفقمة الملتحية تمتلك عظام الأنف الأكثر تعقيدًا وكثافة على الإطلاق. تمكن هذه الهياكل المعقدة الفقمة الملتحية من الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة بشكل أفضل مقارنة بختم الراهب.

ولقياس فعالية عظام أنف الفقمات، أجرى الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية. وأظهرت النتائج أنه عند -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت)، فقدت فقمة البحر الأبيض المتوسط ​​حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء لكل نفس من الفقمة الملتحية. وبالمثل، عند درجة حرارة 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت)، لا يزال فقمة الراهب يفقد قدرًا أكبر بكثير من الحرارة والماء مقارنة بنظيره في القطب الشمالي.

يعد تعقيد التوربينات القصوى في فقمات القطب الشمالي تكيفًا تطوريًا ملحوظًا يسمح لها بالازدهار في الظروف شديدة البرودة. يقدم هذا البحث دليلًا إضافيًا على كيفية تطوير الحيوانات في البيئات القاسية لميزات متخصصة لضمان بقائها على قيد الحياة.

يقول سيجني كيلستروب، العالم في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، إن البنية المعقدة للفك العلوي في فقمات القطب الشمالي قد تطورت خصيصًا لتمكين الحياة في القطب الشمالي. تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على المرونة الرائعة والقدرة على التكيف للحياة البرية في القطب الشمالي.