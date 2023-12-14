تتكيف أختام القطب الشمالي مع البرد الشديد بفضل عظام الأنف المعقدة

ملخص: طورت فقمات القطب الشمالي تكيفًا رائعًا للبقاء على قيد الحياة في المناخات الباردة - عظام الأنف المعقدة التي تساعد في الحفاظ على الحرارة والرطوبة داخل أجسامها. اكتشف باحثون من جامعة كامبريدج أن فقمة القطب الشمالي، مثل الفقمة الملتحية، لديها عظام الأنف الأكثر تعقيدًا التي تم وصفها على الإطلاق. تسمح هذه العظام التي تشبه المتاهة، والمعروفة باسم التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية، للفقمات بتدفئة وترطيب الهواء الذي تتنفسه قبل أن يصل إلى رئتيها. يزيد الهيكل المعقد لعظام الأنف من مساحة السطح، مما يجعلها أكثر كفاءة في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة. وبالمقارنة، فإن الحيوانات التي تعيش في مناخات أكثر دفئًا لديها عظام أنف أقل تعقيدًا. وكشف نموذج حاسوبي أنه في درجات الحرارة القصوى، فقدت الفقمات الملتحية حرارة ومياه أقل بكثير من فقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط، مما يسلط الضوء على فعالية بنية عظام الأنف لديها. يشير هذا البحث إلى أن عظام الأنف المعقدة قد تطورت خصيصًا لتمكين فقمة القطب الشمالي من البقاء على قيد الحياة في بيئتها القاسية.

طورت فقمات القطب الشمالي تكيفًا فريدًا لتحمل الظروف القاسية لموائلها الجليدية. وفقا لدراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كامبريدج، تمتلك هذه الفقمات عظام أنف معقدة بشكل لا يصدق تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

تشبه عظام الأنف المتخصصة هذه، والتي يشار إليها باسم التوربينات الفكية أو المحارة الأنفية، بنية تشبه المتاهة. عندما تستنشق الفقمات، يمر الهواء عبر التوربينات العلوية، مما يسمح للأنسجة المحيطة بتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى رئتيها. أثناء الزفير، يتبع الهواء نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة بشكل فعال لمنع فقدانهما.

يلعب تعقيد بنية عظام الأنف دورًا حاسمًا في كفاءتها. تتميز الحيوانات التي تعيش في المناخات الباردة والجافة، مثل الرنة في القطب الشمالي، بوجود توربينات عظمية أكثر تعقيدًا مقارنة بتلك التي تعيش في المناطق الأكثر دفئًا.

أجرى الباحثون مؤخرًا فحوصات مقطعية على فقمة ملتحية منتشرة في القطب الشمالي، بالإضافة إلى فقمة راهب في البحر الأبيض المتوسط. في حين أظهر كلا النوعين عظام أنف معقدة، فإن الفقمة الملتحية تمتلك عظام أنف أكثر كثافة وتعقيدًا من أي عظام أنفية موثقة سابقًا. يمكّن هذا التعقيد الختم الملتحي من الاحتفاظ بكمية أكبر من الحرارة والرطوبة.

استخدم العلماء نموذجًا حاسوبيًا لقياس الطاقة المفقودة كحرارة أثناء العمليات الفيزيائية. وبمقارنة فقدان الحرارة والماء لكلا الفقمتين عند درجات حرارة -30 درجة مئوية و10 درجات مئوية، اكتشفوا أن فقمة البحر الأبيض المتوسط ​​فقدت حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء لكل نفس مقارنة بالفقمة الملتحية. لقد تطور الهيكل العظمي الأنفي الأكثر تعقيدًا للفقمة الملتحية خصيصًا لتسهيل البقاء في القطب الشمالي.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على التكيفات الرائعة لفقمات القطب الشمالي، ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية ازدهارها في البيئات القاسية. إن فهم هذه التعديلات لا يساهم في معرفتنا بالنظم البيئية في القطب الشمالي فحسب، بل يوفر أيضًا مصدر إلهام للتصميمات المستوحاة من الحياة والتي قد يكون لها تطبيقات في مجالات مختلفة.