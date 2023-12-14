عنوان المقال الجديد: التكيف المذهل لأختام القطب الشمالي للبقاء على قيد الحياة في المناخات الباردة

ملخص:

يكشف بحث جديد أجراه علماء في جامعة كامبريدج أن فقمات القطب الشمالي طورت تكيفًا مثيرًا للإعجاب للبقاء دافئًا في البيئات الجليدية. ووجدت الدراسة أن هذه الفقمات لها عظام أنفية معقدة تشبه المتاهة، والمعروفة باسم ماكسيلوتوربينات، والتي تساعدها على الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة. هيكل هذه العظام الأنفية أكثر تعقيدًا في فقمات القطب الشمالي منه في أي حيوان آخر معروف. ومن خلال مقارنة الفقمات الملتحية، التي توجد عادة في القطب الشمالي، مع فقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط، اكتشف الباحثون أن عظام أنف الفقمات الملتحية كانت أكثر كثافة وتعقيدًا. وتم استخدام نماذج حاسوبية لقياس كمية الحرارة والماء التي فقدها كل فقمة عند درجات حرارة مختلفة، مما يكشف أن الفقمة الملتحية أكثر كفاءة في الحفاظ على الحرارة والرطوبة في جسمها.

المادة المتباينة:

التكيف الملحوظ لأختام القطب الشمالي للبقاء على قيد الحياة في المناخات شديدة البرودة

طورت فقمات القطب الشمالي تكيفًا استثنائيًا لتزدهر في موائلها المتجمدة. تم اكتشاف عظام الأنف المعقدة والشبيهة بالمتاهة، المسماة ماكسيلوتوربينات، في هذه الأختام. على عكس أي حيوانات أخرى، فإن عظام الأنف في فقمة القطب الشمالي متفوقة في التعقيد والكثافة. أجرى الباحثون في جامعة كامبريدج دراسة شاملة لمقارنة الفقمات الملتحية، التي توجد في الغالب في القطب الشمالي، وفقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط. كشف هذا البحث الرائد عن القدرات الفائقة للاحتفاظ بالحرارة والرطوبة للختم الملتحي.

الهواء الذي يمر عبر التوربينات العلوية يدفئ ويرطب الأنسجة المحيطة قبل أن يصل إلى الرئتين. يتبع هواء الزفير نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة بشكل فعال. لقد لوحظ أن الحيوانات التي تعيش في بيئات أكثر برودة وجفافًا تمتلك توربينات فكية أكثر تعقيدًا. وينطبق هذا على حيوانات الرنة في القطب الشمالي، والآن، كما أكدت هذه الدراسة، على فقمات القطب الشمالي.

ومن خلال استخدام نماذج حاسوبية لتحليل كمية الحرارة والماء المفقودة من خلال العمليات الفيزيائية، قام العلماء بقياس قدرة الأختام على الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة عند درجات حرارة -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت) و10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت). وأظهرت المقارنات أن فقمة الراهب المتوسطية فقدت حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء لكل نفس عند درجة حرارة -30 درجة مئوية مقارنة بالفقمة الملتحية. وبالمثل، عند درجة حرارة 10 درجات مئوية، فقد فقمة الراهب ما يقرب من 1.5 مرة من الحرارة والماء مقارنة بنظيره في القطب الشمالي.

ويشير سيجن كييلستروب، الباحث من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن البنية المعقدة للتوربينات الفكية قد تطورت لتمكين الحياة في القطب الشمالي. يسمح هذا التكيف للفقمة الملتحية بتحمل درجات الحرارة شديدة البرودة والبقاء على قيد الحياة في بيئتها الصعبة. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول الطرق الرائعة التي تتكيف بها الحيوانات مع محيطها، مما يسلط الضوء على المرونة المذهلة والبراعة التي تتمتع بها فقمات القطب الشمالي.