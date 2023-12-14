تساعد عظام الأنف الفريدة لأختام القطب الشمالي في الاحتفاظ بالحرارة

ملخص: كشفت الأبحاث التي أجراها علماء في جامعة كامبريدج أن فقمات القطب الشمالي تمتلك عظام أنف معقدة للغاية تساعدها على الاحتفاظ بالحرارة في المناخات الباردة. يسمح الهيكل المعقد الذي يشبه المتاهة، والمعروف باسم ماكسيلوتوربينات، للفقمات بتدفئة وترطيب الهواء الذي تتنفسه، مما يمنع فقدان الحرارة والرطوبة. أظهرت المقارنات بين الفقمة الملتحية وفقمة الراهب المتوسطية أن عظام أنف الفقمة الملتحية كانت أكثر كثافة وتعقيدًا، مما مكنها من الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة بشكل أكثر كفاءة.

لقد طورت فقمات القطب الشمالي، المعروفة بقدرتها على البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المتجمدة، تكيفًا فسيولوجيًا مميزًا لمكافحة البرد. تمتلك هذه الأختام عظامًا أنفية تسمى الفك العلوي، والتي لها بنية معقدة تشبه اللفائف أو الأشجار المتفرعة. تساعد هذه العظام ذات الشكل المعقد على تدفئة وترطيب الهواء الذي تتنفسه الفقمات، مما يمنع فقدان الحرارة والرطوبة الثمينة.

أجرى علماء من جامعة كامبريدج دراسة لمقارنة عظام أنف الفقمة الملتحية، التي توجد عادة في القطب الشمالي، وفقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط. وكشفت النتائج أن عظام الأنف للفقمة الملتحية كانت أكثر كثافة وتعقيدًا بشكل ملحوظ من أي عظام تمت ملاحظتها سابقًا.

ولتقييم كفاءة الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة، استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لتحليل أداء الأختام عند -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت) و10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت). وأظهرت البيانات أن فقمة الراهب المتوسطية، التي تتميز بعظام أنف أقل تعقيدا، فقدت حرارة أكثر بمقدار 1.45 مرة و3.5 مرة أكثر من الماء لكل نفس، مقارنة بالفقمة الملتحية عند درجة حرارة -30 درجة مئوية. وبالمثل، عند درجة حرارة 10 درجات مئوية، فقد فقمة الراهب حوالي 1.5 مرة من الحرارة والرطوبة أكثر من نظيره في القطب الشمالي.

يعد تطور عظام الأنف المعقدة للغاية في فقمات القطب الشمالي مثالًا رئيسيًا على التكيف المصمم خصيصًا للبيئات الباردة والجافة. يتيح الهيكل الفريد للتوربينات القصوى مساحة سطح أكبر، وبالتالي تعزيز الكفاءة في الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة. يوضح سيجن كيلستروب من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الهيكل الأنفي المعقد يعد أمرًا بالغ الأهمية لبقاء الفقمات في موطنها في القطب الشمالي.

وفي الختام، فإن اكتشاف عظام الأنف المعقدة بشكل استثنائي للفقمة الملتحية يسلط الضوء على القدرة الرائعة على التكيف مع الحياة البرية في القطب الشمالي. إن فهم هذه التعديلات يمكن أن يساهم في معرفتنا لكيفية ازدهار الحيوانات في البيئات القاسية وقد يكون له آثار على التطورات البشرية التي تهدف إلى تحمل درجات الحرارة الباردة في المستقبل.