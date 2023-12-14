أختام القطب الشمالي: إتقان فن الحفاظ على الحرارة

ملخص: طورت فقمات القطب الشمالي تكيفًا رائعًا للبقاء على قيد الحياة في المناخات الباردة من خلال امتلاك عظام أنف معقدة تساعد على الاحتفاظ بالحرارة. تتيح لهم هذه الميزة الفريدة تدفئة وترطيب الهواء بشكل فعال قبل أن يصل إلى رئتيهم، مما يمنع فقدان الحرارة والرطوبة. اكتشف باحثون من جامعة كامبريدج والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن فقمة القطب الشمالي، وخاصة الفقمة الملتحية، تمتلك عظام الأنف الأكثر تعقيدًا التي تم تسجيلها على الإطلاق. وباستخدام نماذج حاسوبية، قارن الفريق قدرة فقمة القطب الشمالي على الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة وفقمة راهب البحر الأبيض المتوسط ​​عند درجات حرارة منخفضة للغاية. وأظهرت النتائج أن الفقمة الملتحية كانت أكثر مهارة في الحفاظ على الحرارة والرطوبة من نظيرتها في البحر الأبيض المتوسط. تلقي هذه الدراسة الضوء على التكيفات المذهلة التي تسمح لحيوانات القطب الشمالي بالبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية.

لطالما عُرفت فقمات القطب الشمالي بقدرتها على الازدهار في البيئات الجليدية، والآن أصبح لدينا فهم أوضح للسر وراء نجاحها. في حين أن العديد من الحيوانات لديها عظام أنف، فإن بنية عظام الأنف في فقمة القطب الشمالي استثنائية حقًا. بدلاً من عظام الأنف البسيطة والمستقيمة مثل معظم الثدييات، تمتلك فقمة القطب الشمالي عظام أنف معقدة تشبه المتاهة.

ويوضح ماثيو ماسون، الباحث من جامعة كامبريدج، أن عظام الأنف المعقدة هذه تخدم غرضًا حاسمًا. عندما تستنشق الفقمات، يتدفق الهواء عبر متاهة العظام المعقدة، مما يسمح للأنسجة المحيطة بتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى رئتيها. عند الزفير، يتبع الهواء نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة بشكل فعال حتى لا يتم فقدهما.

في دراسة حديثة، استخدم الباحثون الأشعة المقطعية لمقارنة عظام أنف فقمة القطب الشمالي، وخاصة الفقمة الملتحية، مع عظام فقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط. أظهر كلا النوعين هياكل عظمية أنفية معقدة، لكن الفقمة الملتحية أظهرت عظامًا أكثر كثافة وتعقيدًا بشكل ملحوظ من أي عظام تمت ملاحظتها سابقًا.

وباستخدام نماذج الكمبيوتر لتقييم فقدان الحرارة والرطوبة، وجد الباحثون أن الفقمة الملتحية لديها قدرة ملحوظة على الاحتفاظ بالحرارة والماء مقارنة بختم الراهب في البحر الأبيض المتوسط. عند درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت)، فقدت الفقمة الملتحية حرارة ورطوبة أقل بكثير في التنفس مقارنة بنظيرتها في البحر الأبيض المتوسط.

ويؤكد سيجن كييلستروب، الباحث من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن البنية العظمية المعقدة للأنف لدى فقمة القطب الشمالي قد تطورت خصيصًا لتمكينها من البقاء في بيئة القطب الشمالي القاسية.

تكشف هذه الدراسة عن التكيفات الرائعة التي طورتها فقمات القطب الشمالي لتحمل الظروف الباردة والجافة التي تعيش فيها. إنه يقدم رؤى قيمة حول القدرات الرائعة لحيوانات القطب الشمالي على التكيف والازدهار في بعض أقسى البيئات على وجه الأرض.