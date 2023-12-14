تتكيف فقمات القطب الشمالي من أجل البقاء في البيئات شديدة البرودة

ملخص: اكتشف الباحثون أن فقمات القطب الشمالي طورت تكيفًا فريدًا لمساعدتها على البقاء في المناخات الجليدية. تمتلك هذه الأختام عظام أنف معقدة تشبه المتاهة تسمى ماكسيلوتوربينات، والتي تسمح لها بالاحتفاظ بالحرارة والرطوبة عند التنفس. وكلما كان هيكل هذه العظام أكثر تعقيدا، كلما كانت أكثر كفاءة في وظيفتها. وُجد أن الفقمة الملتحية، على وجه الخصوص، تحتوي على التوربينات الفكية الأكثر تعقيدًا التي تم وصفها على الإطلاق. يمكّن هذا التكيف الفقمات من تنظيم درجة حرارة أجسامها بشكل أفضل والحفاظ على المياه، مما يجعل الحياة في القطب الشمالي ممكنة.

لطالما أثارت فقمات القطب الشمالي اهتمام العلماء بقدرتها على العيش في البرد القارس. تلقي الأبحاث الحديثة التي أجراها ماثيو ماسون في جامعة كامبريدج وزملاؤه الضوء على السر وراء بقائهم على قيد الحياة. تمتلك هذه الفقمات عظام أنف معقدة تعرف باسم ماكسيلوتوربينات، والتي تساعدها على البقاء دافئة ورطبة.

على عكس البشر الذين لديهم عظام أنف رقيقة مغطاة بالأنسجة، تتخذ التوربينات الفكية العلوية في فقمات القطب الشمالي أشكالًا معقدة تشبه اللفائف أو الأشجار. عندما تتنفس الفقمات، يمر الهواء عبر هذه الهياكل، مما يسمح لها بتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى رئتيها. عند الزفير، يتبع الهواء نفس المسار، حيث يحبس الحرارة والرطوبة في الداخل.

وبمقارنة الفقمة الملتحية، التي توجد عادة في القطب الشمالي، وفقمة الراهب في البحر الأبيض المتوسط، وجد فريق البحث أن الأولى تمتلك عظام أنف أكثر كثافة وتعقيدًا. وباستخدام نماذج حاسوبية، قام الباحثون بقياس فقدان الحرارة والرطوبة في كلا النوعين عند درجات حرارة مختلفة. وأظهرت النتائج أن الفقمة الملتحية تفوقت على فقمة الراهب في الاحتفاظ بالحرارة والحفاظ على المياه، حتى في درجات الحرارة المتجمدة.

"لقد تطور هذا الهيكل الأكثر تعقيدًا خصيصًا لتسهيل الحياة في بيئات القطب الشمالي" ، يوضح سيجن كيلستروب من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. تتيح التوربينات الفكية المعقدة للفقمات القطبية الشمالية إمكانية التكيف والازدهار، مما يوفر نظرة ثاقبة للطرق الرائعة التي تعيش بها الحيوانات في الظروف القاسية.