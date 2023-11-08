آرتشر يكشف عن اختراق في اختبار الأمراض المتعددة باستخدام نظام الرقاقة الحيوية المتقدم

أعلنت شركة آرتشر، إحدى الشركات الرائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن تحقيق إنجاز كبير في اختبار الأمراض باستخدام نظام الرقاقة الحيوية المتقدم الخاص بها. لقد نجحت الشركة في عرض تعدد الإرسال لجهاز واحد باستخدام أربعة ترانزستورات تأثير حقل الجرافين (gFETs) الرائدة كأجهزة استشعار. تمثل هذه التكنولوجيا المتطورة تقدمًا كبيرًا في مجال التشخيص.

يتيح دمج أجهزة استشعار gFET الأربعة المتقدمة في منصة Archer's Biochip إجراء اختبار متزامن لأمراض متعددة على شريحة واحدة. وهذا يعني أن المتخصصين في الرعاية الصحية يمكنهم تشخيص الحالات المختلفة بكفاءة ودقة في الوقت المناسب، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى.

ولتحقيق هذا الإنجاز، قامت آرتشر بتصميم وتطوير أنظمة أجهزة وبرمجيات مبتكرة. تتيح هذه الأنظمة القراءة المتزامنة للإشارات من جميع أجهزة الاستشعار الأربعة على شريحة واحدة، وهو تحسن كبير مقارنة بالجيل السابق من نظام Biochip، الذي يمكنه تنشيط مستشعر واحد فقط في كل مرة.

إن ما يميز نظام الرقاقة الحيوية الجديد من آرتشر هو قدرته الاستثنائية على تعدد الإرسال، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الاختبار. يوفر النظام تشغيلًا آليًا بدون استخدام اليدين من خلال دمج أتمتة معالجة السوائل والحصول على البيانات. علاوة على ذلك، يسمح البرنامج المتطور الذي طورته آرتشر بعرض قياسات فردية وسلسلة زمنية في الوقت الفعلي من جميع أجهزة استشعار gFET الأربعة في وقت واحد.

وأكد الدكتور محمد شقير، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر، على أهمية هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه خطوة حاسمة نحو إمكانية اكتشاف عينات مرضية متعددة في وقت واحد على شريحة واحدة. من خلال جلب اختبار الأمراض من المختبر إلى الشريحة، يتمتع نظام Archer's Biochip بالقدرة على تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للسكان المحرومين.

يُظهر نجاح آرتشر في إظهار الكشف عن تعدد الإرسال تفاني الشركة في تطوير قدرات تقنية Biochip الخاصة بها. للمضي قدمًا، ستقوم آرتشر بنشر الجهود المشتركة لفريقها وشركاء المسبك التجاريين لتحسين وظيفة وتشغيل الرقاقة الحيوية، وتعزيز قدرتها على استهداف الجزيئات ذات الصلة بيولوجيًا.

بشكل عام، يوفر التقدم الذي حققه آرتشر في اختبار الأمراض المتعددة لمحة واعدة عن مستقبل التشخيص. ومن خلال الابتكار والتعاون المستمرين، يهدف آرتشر إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال جعل اختبارات الأمراض الدقيقة والفعالة أكثر سهولة من أي وقت مضى.

أسئلة وأجوبة

ما هو تعدد الإرسال في اختبار المرض؟ يشير تعدد الإرسال في اختبار الأمراض إلى القدرة على اختبار أمراض متعددة في وقت واحد على منصة واحدة أو شريحة واحدة. فهو يمكّن متخصصي الرعاية الصحية من إجراء العديد من الاختبارات التشخيصية بالتوازي، مما يوفر الوقت والموارد. كيف يعمل نظام آرتشر Biochip؟ يستخدم نظام Archer's Biochip ترانزستورات تأثير مجال الجرافين المتقدمة (gFETs) كأجهزة استشعار. تم دمج هذه المستشعرات في منصة Biochip ويمكنها اكتشاف علامات الأمراض المختلفة. تسمح أجهزة وبرامج النظام بالقراءة المتزامنة للإشارات من أجهزة استشعار متعددة، مما يتيح إجراء اختبار فعال للأمراض المتعددة. ما هي مزايا اختبار مرض تعدد الإرسال؟ يقدم اختبار المرض المتعدد العديد من المزايا، بما في ذلك التشخيص الأسرع، وانخفاض التكاليف، وتحسين نتائج المرضى. من خلال اختبار أمراض متعددة في وقت واحد، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية التعرف بسرعة على الحالات المختلفة وعلاجها، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة.