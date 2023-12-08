جونونج بادانج: هل هو حقًا هرم ما قبل التاريخ؟

تزعم دراسة مثيرة للجدل نشرت في مجلة Archaeological Prospection أنها وجدت أدلة دامغة على وجود هرم ما قبل التاريخ في موقع Gunung Padang في إندونيسيا، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل 27,000 عام. استخدم مؤلفو الدراسة تقنيات اختراق الأرض للكشف عن الغرف والهياكل المخفية، والتي يعتقدون أنها تشير إلى وجود موقع مغليثي معقد ومتطور. ومع ذلك، فإن المجتمع العلمي منقسم حول صحة هذه الادعاءات، والورقة البحثية قيد التحقيق الآن.

أثار عالم الآثار فلينت ديبل من جامعة كارديف مخاوف بشأن الاستنتاجات التي توصل إليها المؤلفون. وهو يتساءل عما إذا كانت التقنيات التي تخترق الأرض تثبت حقًا براعة الإنسان أو أشباه البشر، أو ما إذا كانت الغرف والتشكيلات المزعومة هي مجرد تكوينات طبيعية نشأت عن حركة الصخور وتعرضها للتجوية على مدى آلاف السنين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شك حول عدم وجود دليل مباشر على النشاط البشري في الموقع خلال الفترة الزمنية المقترحة. وبدون اكتشافات مثل الفحم أو شظايا العظام، لا يوجد سبب للاعتقاد بوجود مستوطنة كبيرة في تلك المنطقة منذ أكثر من 27,000 سنة. أقدم المجتمعات المعقدة المعروفة التي لديها القدرة على بناء الهياكل الهرمية يبلغ عمرها 9,000 عام فقط وتقع في تركيا الحديثة.

يجادل النقاد بأن الهرم المزعوم الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ لن يعيد كتابة فهمنا للحضارات القديمة فحسب، بل سيتحدى أيضًا الجدول الزمني الراسخ للتقدم البشري في العصر الحجري القديم. إذا كان موقع جونونج بادانج يحتوي بالفعل على غرف وغرف بناها الإنسان، فلن يكون فقط أقدم هرم في العالم منذ آلاف السنين، ولكنه يقدم أيضًا دليلاً على الاستخدام المبكر للبناء الحجري.

ومع استمرار المناقشات داخل المجتمع الأثري، أطلق ناشر الصحيفة تحقيقًا في ادعاءاته. وقد يلقي هذا التدقيق المزيد من الضوء على صحة وأهمية موقع جونونج بادانج. وإلى أن يتم التوصل إلى أدلة ملموسة وتوافق في الآراء، يظل وضع جونونج بادانج باعتباره هرمًا من عصور ما قبل التاريخ موضوعًا لنقاش أكاديمي مكثف.